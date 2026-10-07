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پیام احساسی رونالدو برای مسی + عکس

کریستیانو رونالدو به خداحافظی لیونل مسی از بازی‌های ملی واکنش نشان داد.
کد خبر: ۱۳۹۷۷۷۵
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1527 بازدید
رونالدو و مسی

به گزارش تابناک، لیونل مسی بامداد امروز در جریان بازی آرژانتین و بنین آخرین بازی ملی خود را انجام داد. او پس از خداحافظی پستی منتشر کرد که نکته جالب کامنت و لایک کریستیانو رونالدو روی پست او بود.

رونالدو برای مسی نوشت: «لئو، تو سال‌های زیادی برای دفاع از کشورت جنگیدی‌. میراثی که برای همیشه ماندگار خواهد بود. من برای دستاوردهایی که همراه با آرژانتین به دست آوردی، احترام قائلم. آغوشی گرم برای تو.»

کامنت رونالدو

 

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مسی ستاره آرژانتینی خداحافظی تیم ملی آرزانتین رونالدو کریستیانو رونالدو
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