پیام احساسی رونالدو برای مسی + عکس
کریستیانو رونالدو به خداحافظی لیونل مسی از بازیهای ملی واکنش نشان داد.
کد خبر: ۱۳۹۷۷۷۵| |
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به گزارش تابناک، لیونل مسی بامداد امروز در جریان بازی آرژانتین و بنین آخرین بازی ملی خود را انجام داد. او پس از خداحافظی پستی منتشر کرد که نکته جالب کامنت و لایک کریستیانو رونالدو روی پست او بود.
رونالدو برای مسی نوشت: «لئو، تو سالهای زیادی برای دفاع از کشورت جنگیدی. میراثی که برای همیشه ماندگار خواهد بود. من برای دستاوردهایی که همراه با آرژانتین به دست آوردی، احترام قائلم. آغوشی گرم برای تو.»
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