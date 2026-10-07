پیام احساسی رونالدو برای مسی + عکس

به گزارش تابناک، لیونل مسی بامداد امروز در جریان بازی آرژانتین و بنین آخرین بازی ملی خود را انجام داد. او پس از خداحافظی پستی منتشر کرد که نکته جالب کامنت و لایک کریستیانو رونالدو روی پست او بود.

رونالدو برای مسی نوشت: «لئو، تو سال‌های زیادی برای دفاع از کشورت جنگیدی‌. میراثی که برای همیشه ماندگار خواهد بود. من برای دستاوردهایی که همراه با آرژانتین به دست آوردی، احترام قائلم. آغوشی گرم برای تو.»