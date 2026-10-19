به گزارش تابناک، عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان فردا سه‌شنبه به منظور دیدار و رایزنی با مقامات جمهوری اسلامی ایران به تهران سفر می‌کند.

قرار است در این سفر علاوه بر رایزنی درباره همکاری‌های دوجانبه و مسائل مهم بین دو کشور، در خصوص تحولات منطقه نیز رایزنی شود.

نقش آفرینی پاکستان به عنوان میانجی بین ایران و آمریکا یکی دیگر از دستورکارهای سفر منیر به تهران است.

منبع: تسنیم