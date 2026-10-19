En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر
شیفر

فرمانده ارتش پاکستان فردا به تهران می‌آید

فرمانده ارتش پاکستان فردا سه شنبه وارد تهران خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۹۹۴۹۹
| |
1013 بازدید
عاصم منیر

به گزارش تابناک، عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان فردا سه‌شنبه به منظور دیدار و رایزنی با مقامات جمهوری اسلامی ایران به تهران سفر می‌کند.

قرار است در این سفر علاوه بر رایزنی درباره همکاری‌های دوجانبه و مسائل مهم بین دو کشور، در خصوص تحولات منطقه نیز رایزنی شود.

نقش آفرینی پاکستان به عنوان میانجی بین ایران و آمریکا یکی دیگر از دستورکارهای سفر منیر به تهران است.

منبع: تسنیم

اشتراک گذاری
برچسب ها
پاکستان عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان ایران میانجی گری آمریکا جنگ مذاکره
عجب روزگاری؛ متخصص باید به مدعیان انقلابی‌گری پاسخ بدهد / بازخواست یک عمر مجاهدت!
اهداف اصلی سفر لاوروف به ایران؛ میانجیگری احتمالی میان ایران و آمریکا و بازگشت به طرح قدیمی برای امنیت خلیج فارس
روایت تکان‌دهنده مژده لواسانی از ویرانه‌های میناب؛ مادران چشم‌به‌راهند و پدران بی‌تاب!
هتل آزادی
گزارش خطا
مطالب مرتبط
معمای سفر ناگهانی لاوروف به تهران!
اهداف اصلی سفر لاوروف به ایران؛ میانجیگری احتمالی میان ایران و آمریکا و بازگشت به طرح قدیمی برای امنیت خلیج فارس
جنگ آمریکا با ایران دوباره آغاز می‌شود/ توافقی در کار نیست
بیانیه ارتش پاکستان درباره سفر عاصم منیر به تهران
احتمال سفر عاصم منیر به تهران
فرمانده ارتش پاکستان به ایران می‌آید
پیکان ۱۸ هزارتومانی را ۱۰ درصد معلمان داشتند، پراید ۹۰۰ میلیون تومانی را ۹۵ درصد  (۲۱۳ نظر)
خوداظهاری کالابرگ؛ سرکار گذاشتن مردم است / بی‌اطلاعی مجلس از جزئیات طرح خوداظهاری  (۱۱۶ نظر)
ایرانِ قاجاری در ذهن دیپلمات سابق؟! / آقای دیپلمات عینک تسلیم را بردارید  (۱۰۴ نظر)
سخنان لیلاز که باعث خشم لرها شده را ببینید و بشنوید  (۱۰۳ نظر)
ویدیوی جنجالی مهمانی زن ایرانی برای سه افغانستانی  (۹۶ نظر)
شعارهای بامزه سوپرانقلابی‌ها مقابل خانه حسن روحانی  (۷۵ نظر)
رشد آسانسوری یک مدیر بی‌تجربه در وزارت نفت؛ انگار یک ستوان سوم را سرلشکر کرده‌اند!  (۶۹ نظر)
کیهان: ظریف، روحانی و مرعشی در پازل دشمن اند  (۶۷ نظر)
مکالمه جالب زن بی‌حجاب و با حجاب در کنار روحانی  (۶۱ نظر)
تغییر رئیس صدا و سیما حتمی شد  (۵۵ نظر)
ویدیوی جنجالی زن محجبه خطاب به لاله مرزبان  (۵۲ نظر)
ممنوعیت حجاب در مدارس آذربایجان؛ آقای مؤمنی، در باکو چه چیزی را تحسین می‌کنید؟  (۵۰ نظر)
تصویر جدید از سیدمحمد خاتمی با عصا  (۴۵ نظر)
اعلامیه درگذشت رتبه ۱۴۰۰ کنکور امسال  (۴۲ نظر)
نسخه ظریف و مرعشی برای نجات ایران؛ تکرار ترکمنچای!  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005s4Z
tabnak.ir/005s4Z