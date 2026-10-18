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احتمال سفر عاصم منیر به تهران

عاصم منیر فرمانده ارشد پاکستان احتمالا هفته جاری سفری به تهران خواهد داشت.
کد خبر: ۱۳۹۹۳۴۴
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عاصم منیر

به گزارش تابناک، بنا به اطلاع واصله عاصم منیر فرمانده ارشد پاکستان احتمالا هفته جاری سفری به تهران خواهد داشت.

گفته می‌شود این سفر در ادامه همکاری‌های نزدیک ایران-پاکستان در حوزه‌های دوجانبه، از جمله در زمینه‌های امنیتی، و نیز نقش‌آفرینی پاکستان در تحولات منطقه و مذاکرات ایران-آمریکا انجام خواهد شد.

شایان ذکر است طبق گفته مقامات ایران پاکستان هنوز میانجی اصلی میان ایران و آمریکا است و تبادل پیام از طریق مقامات این کشور و بعد از آن از طریق طرف قطری انجام می شود. 

منبع: ایسنا

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پاکستان عاصم منیر ایران سفر به تهران میانجی گری آمریکا مذاکره جنگ
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