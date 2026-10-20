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جزئیات دیدار عاصم منیر با محسن رضایی + عکس

دبیر شورای عالی امنیت ملی در دیدار با عاصم منیر با تاکید بر اینکه همه مواد هسته‌ای غنی‌سازی شده در ایران باقی خواهد ماند، گفت: حتی ذره‌ای از مواد هسته‌ای غنی‌شده از ایران خارج نخواهد شد.
کد خبر: ۱۳۹۹۶۵۶
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محسن رضایی

به گزارش تابناک، سردار سرلشکر محسن رضایی، نماینده رهبر معظم انقلاب و دبیر شورای عالی امنیت ملی در دیدار با عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان با تاکید بر اینکه همه مواد هسته‌ای غنی‌سازی شده در ایران باقی خواهد ماند، گفت: حتی ذره‌ای از مواد هسته‌ای غنی‌شده از ایران خارج نخواهد شد و این مواد سرمایه بزرگ و ثروت ملی ایرانیان برای استفاده در داخل کشور است.

سرلشکر محسن رضایی تصریح کرد: همه مردم و مسئولان ایران یکپارچه و یکصدا به این نتیجه رسیده‌اند که تا اعتمادسازی از سوی آمریکا صورت نگیرد مذاکره‌ای در کار نخواهد بود و شروع این اعتمادسازی، تحقق شروط ایران است.

وی همچنین بر برادری ملت‌های ایران و پاکستان تاکید کرد.

تأکید عاصم منیر بازگشایی مرز بین ایران و پاکستان

عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان با تاکید بر بازگشایی مرز بین ایران و پاکستان اظهار داشت: به صراحت اعلام می‌کنیم که مشکل مرز‌های ایران و پاکستان برطرف شده و از امروز صبح مرز بازگشایی شده است.

وی با اشاره به دفاع و مقاومت جانانه نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران در جنگ ۴۰ روزه، بر همکاری‌های منطقه‌ای بین دو کشور و بدون حضور بیگانگان تاکید کرد.

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محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان میانجی گری آمریکا جنگ مذاکره برنامه هسته ای
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