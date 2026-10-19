دیدار وزیر خارجه روسیه با پزشکیان

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به گزارش تابناک، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، عصر امروز دوشنبه در دیدار سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه، درباره روابط دوجانبه و آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، موضوعات مرتبط با مناسبات تهران و مسکو و راهکارهای تقویت همکاری‌های مشترک مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری