دیدار وزیر خارجه روسیه با پزشکیان
سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه با رئیس جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتوگو کرد.
کد خبر: ۱۳۹۹۴۸۷| |
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به گزارش تابناک، مسعود پزشکیان رئیسجمهوری اسلامی ایران، عصر امروز دوشنبه در دیدار سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه، درباره روابط دوجانبه و آخرین تحولات منطقهای و بینالمللی گفتوگو کرد.
در این دیدار، موضوعات مرتبط با مناسبات تهران و مسکو و راهکارهای تقویت همکاریهای مشترک مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
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