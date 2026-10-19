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نوجوان ۱۶ ساله به چند بیمار زندگی بخشید

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود از ثبت ششمین مورد اهدای عضو بیماران مرگ مغزی در سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: این اقدام با رضایت خانواده نوجوانی ۱۶ ساله انجام شد.
کد خبر: ۱۳۹۹۴۸۰
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مرگ مغزی

به گزارش تابناک، محمد حسن امامیان، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود از مرگ مغزی محمد مهدی محمدی، نوجوان ۱۶ ساله اهل قلعه‌نو خرقان خبر داد و ابراز داشت: با رضایت خانواده‌اش اعضای این نوجوان به چند بیمار نیازمند پیوند عضو، زندگی دوباره بخشید.

وی با اشاره به رضایت خانواده زنده‌یاد محمدمهدی محمدی برای اهدای عضو اظهار کرد: پس از تأیید مرگ مغزی و موافقت خانواده، پیکر این نوجوان برای انجام عمل برداشت عضو به تهران منتقل شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود افزود: عمل برداشت اعضای بدن این نوجوان توسط تیم جراحی انجام شد و اعضای اهدایی برای پیوند به چند بیمار نیازمند اختصاص یافت.

امامیان با اشاره به تداوم فرهنگ اهدای عضو در این شهرستان یادآور شد: این مورد، ششمین اهدای عضو از بیماران مرگ مغزی با رضایت خانواده‌ها در سال ۱۴۰۵ در مجموعه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود است.

وی ضمن قدردانی از تصمیم انسان دوستانه خانواده این نوجوان، یاد و نام اهداکنندگان عضوی را که با بخشش اعضای خود فرصت زندگی دوباره به دیگران می‌دهند، گرامی داشت.

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سمنان شاهرود پسر نوجوان مرگ مغزی اهدای عضو پیوند اعضا بیماران نیازمند
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