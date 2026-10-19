مهرداد لاهوتی، نماینده مجلس در گفت‌وگو با تابناک به اتفاقات دیدار ملوان بندرانزلی و تراکتور اشاره کرد و برخی شعارها روی سکوها را در راستای اهداف موساد و آمریکایی‌ها خواند.

به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک، اتفاقات دیدار ملوان بندرانزلی و تراکتور تبریز در هفته نهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور، تبدیل به یک جنجال بزرگ شده است. ماجرا از جایی آغاز می‌شود که کشمکش میان دو تیم از مدت‌ها قبل وجود داشته؛ جایی که تراکتوری‌ها معتقدند سال‌های قبل هواداران‌شان در انزلی مورد اهانت قرار گرفتند تا جایی که شجاع خلیل‌زاده سال گذشته در تبریز همان حرکت معروف کشاله را مقابل هواداران ملوان در تبریز انجام داد. بازی معروفی که هواداران ملوان ضمن کتک خوردن در تبریز، مجبور شدند در دقیقه ۵۰-۶۰ مسابقه ورزشگاه یادگار امام را ترک کنند تا در پایان بازی اتفاق تلخ‌تری رقم نخورد.

موضوع فحاشی‌های قومیتی در فوتبال ایران در چند سال اخیر با برخورد مناسب و اقدام لازم از سوی فدراسیون فوتبال مواجه نشده و حالا تبدیل به یک اپیدمی شده است. در کنار این موضوع، گاهی وقت‌ها شاهد اقدامات ضد امنیت ملی هم در برخی ورزشگاه‌ها هستیم. از جمله برخی جریان‌های جدایی‌طلب که در میان هواداران فوتبالی تراکتور، تحرکات دیگری انجام می‌دهند. از جمله اهتزاز پرچم آذربایجان و ترکیه، شعارهای جدایی طلبانه و حتی گاهی وقت‌ها شعارها و حرکاتی در راستای سیاست اعراب در موضوع خلیج فارس. با این حال محمدرضا زنوزی، مالک باشگاه تراکتور در بیشتر مواقع سعی می‌کند که این صداها را نشنود.

هرچه هست، شعارهای قومیتی و ضد ایرانی در هر شهر و ورزشگاهی محکوم است. خواه در تهران باشد یا در تبریز. در انزلی رقم بخورد یا در یزد و اصفهان. موضوعاتی که ضد امنیت ملی است و می‌تواند شرایط را بد و بدتر کند، اما گویا برخی خود را به ندیدن و نشنیدن می‌زنند. با این حال موضوع جایی خطرناک می‌شود که محمدرضا زنوزی و برخی نمایندگان مجلس برای حمایت از تراکتور، پا را فراتر گذاشته و جدا از شعارهای زشتی که به شجاع خلیل‌زاده و علیرضا بیرانوند شده، برخی توهین‌های قومیتی را که به شدت محکوم است، به عنوان توهین نژادپرستانه تلقی کرده‌اند. در حالی که تمامی مردم ایران، از ترک تا فارس، بلوچ یا عرب و گیلک و مازنی، همگی از نژاد و تبار ایرانی هستند و میان مقوله قومیت و نژاد باید تفکیک قائل شد. تلقی کردن این شعارها به شعارهای نژادپرستانه، در راستای عوامل تجزیه‌طلبانه است که برخی عوامل آن در ایران فعالیت می‌کنند.

در این زمینه، تابناک صحبتی را با مهرداد لاهوتی، نماینده مردم لنگرود استان گیلان در مجلس شورای اسلامی انجام داده است که مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌بینید و می‌خوانید:

تعداد بازدید : 0 کد ویدیو دانلود ویدیو فیلم اصلی <div id="video-display-embed-code_2416499"> <script type="text/javascript" src="https://cdn.tabnak.ir/fa/news/play/embed/1399460/2416499?width=700&height=400"></script> </div>

تابناک: اتفاقی در هفته‌ی نهم لیگ برتر رخ داد؛ در بازی بین دو تیم ملوان بندرانزلی و تراکتور تبریز که در پی شعار‌هایی که در ورزشگاه سر داده شد از سوی هواداران هر دو تیم، تنشی روی سکو‌ها به وجود آمد و در نهایت این تیم تراکتور بود که به عنوان تیم میهمان اعلام کرد که زمین را ترک می‌کند؛ در بازی هم شرکت نکرد و در نهایت این بازی لغو شد. این اتفاق به سوابقی برمی‌گردد که پیش از این وجود داشته و سال گذشته دیدیم که شجاع خلیل‌زاده به سمت هواداران ملوان یک اقداماتی را انجام داد؛ همان اقدام معروف به کشاله که خب، مشخصاً همه منظور ما رو متوجه می‌شوند چیست؛ همچنین هواداران ملوان در ورزشگاه یادگار امام تبریز کتک خوردند، مجبور شدند زودتر ورزشگاه رو ترک کنند و سوابق این‌چنینی. این اتفاق منجر شد به این شد که در هفته‌ی نهم لیگ برتر این بازی نیمه‌تمام بماند و خب ما بعد از پایان بازی دیدیم که هم آقای زنوزی و هم نمایندگان مجلس از استان آذربایجان شرقی، مصاحبه‌هایی را انجام دادند و خواستار سه بر صفر شدن بازی شدند. ما دیدیم که آقای محمد احمدزاده، سرمربی سابق ملوان، یک سؤالی رو مطرح کردند که نمایندگان مجلس استان گیلان کجا هستند؟ این سؤال شاید خطاب به شما و همراهان شما در استان گیلان در مجلس شورای اسلامی باشد که واکنش شما به این اتفاقات چیست؟ اصلا اجرا را بررسی کردید یا نه و نظرتان چیست؟

اولاً که اتفاق، اتفاق بسیار بدی بوده است. ملوان به عنوان میزبان، سعی کرد در میزبانی خودش رعایت مسائل را داشته باشد. البته در کشور ما فرقی نیست. همه در یک کشوری داریم زندگی می‌کنیم به نام کشور ایران؛ ایران خاک همه ماست. شما همین روز‌ها می‌بینید در تجاوزی که به کشور ما صورت گرفت چه اتفاقاتی افتاد. چه فرقی دارد؟ مگر فرقی دارد کرد و ترک و گیلک و مازندرانی و خوزستانی باشیم، همه در کنار همینیم. همه در مقابل دشمن ایستادیم؛ و بنابراین به نظر من در هر صورت در این شرایطی که شما استحضار دارید یکی از آسیب‌هایی که اسرائیلی‌ها دنبال آن بودند که در کشور ما تشدید کنند، همین بحث قومیت‌ها بود؛ چون بالاخره در ایران استحضار دارید که تنوعی از قومیت‌ها هست.

خب [اسرائیلی‌ها]، روی این داشتن کار می‌کردند در بحث تجزیه که یکی از موضوعاتی بود که جز اهداف آنها در مبارزه با جمهوری اسلامی بود. خب، واقعاً از آن طرف این ملت در مقابل در همه آنها ایستاد و گفت: «نه ما همه در کنار همینیم؛ مثلاً کرد و ترک و بلوچ و گیلک و همه در کنار همیم.» این را قبول داشته باشیم که این انسجام، صحنه خوبی است.

من نمی‌خواهم بگم همه دوستان تراکتور، اما تصور من این است که یک عوامل بیرونی وجود دارند. ما می‌گوییم در کشور ما در این جنگ نفوذ داشتند. نفوذ یعنی چی؟ نفوذ همین هم هست. نفوذ فقط در دفاع نبوده که نفوذ کردند، در سیستم حاکمیتی ما هم نفوذ کردند.

تابناک: احتمالاً در سیستم آموزشی ما و سیستم ورزش هم این نفوذ رقم خورده است.

بله، اینجا هم شاید مثلاً شروع‌کننده شعار عزیزان ورزشی تراکتور نباشند. مثلاً شاید یک نفری وارد جمعیت شده و حرفی را انداخته و این موج بقیه را هم همراه کرده است.

تابناک: منظور شما اون شعاری است که باشگاه ملوان مدعی شده که پیش از شروع بازی، اول تراکتوری‌ها شروع کرده‌اند؟ همان شعاری که می‌گفتند: «آستارا، حیرانیم؛ گوزل، آذربایجانیم»؟

بله، بله، بله. ببینید این خوب نبوده است. اصلاً شما ببینید من این جمله را، خطاب به آذری‌زبان‌ها عرض می‌کنم. افتخار ما این است که درصدی بالایی از شهروندان ما آذری‌زبان هستند. من در شهر خودم، حوزه‌ی انتخابی‌ام که لنگرود است، بیش از شش، هفت هزار نفر آذری‌زبان هستند و افتخار هم می‌کنم. در همه شهرهای گیلان بروید، بیش از شش، هفت هزار آذری‌زبان در آن شهرها زندگی می‌کنند. مذهبی‌ترین، صادق‌ترین و بی‌حاشیه‌ترین مردمان ما هستند.

نکته جالب‌تر من به شما عرض کنم که آقای حضرتی چند دوره از شهر رشت به عنوان یک آذری‌زبان، به عنوان نماینده مردم شهر رشت بود. بنابراین، ما اصلا در کنار هم هستیم. بعد اینجا مطرح کردن آستارا و... خوب نیست. آن هم در چه شرایطی؟ در شرایطی که همین حرف را موساد و آمریکایی‌ها می‌زنند. من این حرف را و این حرکت را در روز بازی، جز یک نفوذ در این شرایطی که هستیم نمی‌دانم و آنها در حال دامن زدن به این مسائل هستند. اینها اختلاف‌افکنی و تفرقه ایجاد کردن است به وحدت ملی آسیب می‌زنند.

من به دست‌اندرکاران کشور و حتی دستگاه‌های امنیتی می‌گویم و از همین‌جا خطاب به دستگاه‌های امنیتی عرض می‌کنم که موضوع را دنبال کنند. فدراسیون فوتبال، وزیر ورزش و دستگاه‌های امنیتی همه باید دست‌به‌دست هم بدهند و عوامل را شناسایی کنند؛ اگر واقعاً یک اتفاق سهوی بوده، خب طبیعتاً راحت‌تر می‌شود از کنارش گذشت، اما اگر واقعاً یک اتفاق عمدی و سازمان‌دهی‌شده بوده، باید با این عوامل کاملاً برخورد شود و در کنار این برخورد جلوگیری کنیم که مشابه این اتفاقات در جای دیگری تکرار نشود.

تابناک: آقای لاهوتی، نکته‌ای که وجود داره، باشگاه تراکتور پس از این اتفاق موجی از بیانیه‌ها و مصاحبه‌ها رو منتشر کرده که یکی از این مصاحبه‌ها از سوی همکاران شما در مجلس شورای اسلامی آقای ارسلان فتحی‌پور، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی بوده است. هم در صحبت‌های ایشان وجود دارد و هم در صحبت‌های برخی کارشناسان (هوشنگ نصیرزاده) یا مدیران باشگاه تراکتور و بیانیه‌ای که این باشگاه صادر کرده، اشاره کردند به شعار‌های نژادپرستانه. ما می‌خواهیم این رو از زبان شما بشنویم که آیا شعار‌ها رو می‌شود منتسب به نژادپرستی کرد، یا قومیتی بوده که البته هیچ‌کدام‌شان درست نیست؟ چه شعارها نژادپرستانه باشد یا قومیتی، چون این واژه، واژه‌ای خطرناک است.

نه، نه. این نکته‌ای را هر کسی گه مطرح کرده نژادپرستی نیست. ما همه در یک کشوری داریم زندگی می‌کنیم؛ کشور ایران و به آن هم افتخار می‌کنیم. نژادمان هم ایرانی‌ست. در هر صورت شعار قومیتی بوده و غلط بوده است. بحث نژادی که اصلاً هر کسی زده که من نمی‌دانم نماینده مجلس است یا هر کسی بوده، اصلاً حرف اشتباهی بوده. نژاد همه ما ایرانی است و ایرانی هستیم و این حرف غلطی بود. شعار قومیتی بوده و غلط بوده است؛ به ویژه در این شرایط که مثل همین حرف را موساد و آمریکایی‌ها می‌زنند. در این شرایط ما نباید دست به چنین کاری می‌زدیم و من از همین‌جا مجدداً از دستگاه‌های امنیتی و مسئولان و دست‌اندرکاران ورزش می‌خواهم که واقعاً این موضوع را بررسی و ریشه‌یابی کنند که ان‌شاءالله ما شاهد تکرار این‌نوع مسائل در جا‌های دیگر نباشیم.

تابناک: نکته‌ای که وجود دارد این است که اشاره کردید به اینکه این صحبت رو موساد یا صهیونیست‌ها انجام می‌دهد. اگر اشتباه نکنم یک جمله دیگری در صحبت‌های آقای زنوزی بود که گفته این بازی باید سه بر صفر به سود تراکتور شود اما حتی اگر سه بر صفر به سود ملوان شود، فدای سر قوم و ملتم. این صحبت‌ها انگار ریشه‌اش در جای دیگری است.

به‌خاطر همین این جمله رو گفتم که دستگاه‌های امنیتی ورود کنند. من شک ندارم این یک حرکت سامان‌دهی‌شده بوده و در این شرایط می‌خواست به وحدت ملی کشور ما آسیب وارد کند. اصلاً در ورزش این نوع مسائل را با ورزش ادغام کردن اصلاً سازگاری ندارد؛ فدای سر قومم اگر این بازی باخت شود، این چه حرفی است؟ اصلاً پسندیده نیست. حالا امیدواریم در هر صورت دستگاه‌های امنیتی ما، واقعیت موضوع را به مردم گزارش دهند. مسئولان و دست‌اندرکار ورزش به مردم گزارش دهند؛ من شک ندارم پشت صحنه این اتفاق، عواملی بودند که می‌خواستند به وحدت ملی این کشور آسیب وارد کنند.