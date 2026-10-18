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ورود کمیته انضباطی به بازی جنجالی امروز

کمیته انضباطی از سازمان لیگ خواسته گزارش‌های دیدار ملوان - تراکتور را در سریع‌ترین زمان ممکن ارسال کند.
کد خبر: ۱۳۹۹۳۵۳
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ملوان بندر انزلی

به گزارش تابناک، عصر امروز قرار بود دو تیم ملوان و تراکتور در چارچوب هفته نهم لیگ برتر در ورزشگاه سیروس قایقران انزلی به مصاف هم بروند. با این حال بازیکنان تراکتور به دلیل شعارهایی که در ورزشگاه داده شد حاضر نشدند در زمین حضور پیدا کنند و این مسابقه برگزار نشد.

بعد از این اتفاق پرونده بازی به کمیته انضباطی ارجاع شد تا این کمیته درباره سرنوشت مسابقه لغو شده تصمیم‌گیری کند. کمیته انضباطی برای تصمیم‌گیری نیاز به ارائه گزارش عوامل بازی دارد و به همین دلیل از سازمان لیگ خواسته تمام گزارش‌ها را در سریع‌ترین زمان ممکن ارسال کند.

کمیته انضباطی در نظر دارد به سرعت به این پرونده رسیدگی کند و به همین دلیل خواهان دریافت گزارش‌ها در اسرع وقت شده است.

منبع: تسنیم

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ملوان بندر انزلی تراکتور لیگ برتر لغو مسابقه کمیته انضباطی
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