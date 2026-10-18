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آکادمی شنا

واکنش خداداد عزیزی به حواشی بازی تراکتور

خداداد عزیزی با انتشار ویدیویی خواستار رسیدگی به اتفاقات دیدار ملوان و تراکتور شد.
کد خبر: ۱۳۹۹۳۵۶
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خداداد عزیزی

به گزارش تابناک، خداداد عزیزی از همراهی تیم تراکتور در کنار زمین و ورود به استادیومها محروم است اما اثر خود را با ویدیوهای مستمر و هفتگی در واکنش به اتفاقات می‌گذارد. این بار هم او در واکنش به اتفاقات بازی تراکتور - ملوان با شدیدترین لحن ممکن، در این مورد صحبت کرده است.

دیدار ملوان و تراکتور در هفته نهم لیگ برتر، پس از شعارهای توهین‌آمیز در ورزشگاه سیروس قایقران و تصمیم تراکتوری‌ها برای ترک زمین، بدون آنکه سوت آغاز مسابقه زده شود، لغو شد. محمدرضا زنوزی که دستور خارج شدن تیمش از زمین را داده بود، پس از این اتفاق نیز خواستار رسیدگی فدراسیون فوتبال شد.

در ادامه واکنش‌ها به اتفاقات انزلی، خداداد عزیزی نیز با انتشار ویدیویی، کمیته‌های انضباطی و استیناف، رئیس فدراسیون فوتبال و مسئولان ورزش ایران را خطاب قرار داد. مدیر محروم تیم تراکتور با اشاره به احکام قبلی صادرشده علیه خودش و باشگاه، خواستار برخورد با توهین‌ها شد و نسبت به تکرار این اتفاقات در مسابقات برگشت هشدار داد.

دو سال و نیم است فریاد می‌زنیم

عزیزی در ابتدای صحبت‌هایش گفت: «طرف صحبتم با کمیته انضباطی، کمیته استیناف، فدراسیون فوتبال، شخص آقای تاج و مسئولان ورزش ایران است. دو سال و نیم است که ما فریاد می‌زنیم که آقا، یک‌سری فحش‌های سازمان‌یافته توسط یک‌سری از آقایان در استادیوم‌های مختلف علیه بازیکنان تیم تراکتور صورت می‌گیرد و با این برخورد کنید، اما برخورد جدی صورت نگرفته است.»

این فحاشی غیرقابل تحمل است

او ادامه داد: «این اتفاق از دو سال گذشته و قهرمانی تراکتور آغاز شد و سال گذشته این فحاشی بیشتر شد و امسال در بازی ملوان منفجر شد. این اتفاق به شکلی رخ داد که آقای زنوزی دستور دادند تیم را از زمین بیرون بکشند و این فحاشی برای بازیکنان و باشگاه تراکتور غیرقابل تحمل شده است.»

حالا منتظر عدالت هستیم

مدیر تیم تراکتور با اشاره به برخوردهای انضباطی قبلی اظهار داشت: «البته دوستان دنبال این هستند که بازیکنان ما را تحت تأثیر قرار بدهند، اما شما همان‌طوری که برخورد جدی با ما و خود من کردید و من پذیرفتم، باید یادمان باشد در بازی جام حذفی پرسپولیس و تراکتور، شما شبانه ۱۵ لیدر ما را محروم و باشگاه را جریمه سنگین کردید. امروز ما هم به دنبال عدالت شما هستیم و منتظر عدالت شما هستیم. نه شبانه، اما منتظریم این عدالت را ببینیم.»

گفتید با فحاشی قومیتی ۳-۰ می‌کنید

عزیزی در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت: «همچنین شخص آقای تاج که گفته بودند اگر شعار قومیتی در استادیومی صورت بگیرد، سه امتیاز به تیمی که مورد فحش قرار گرفته، اعطا خواهد شد و با آن تیم برخورد خواهد شد. یک سال است که شعارهای قومیتی علیه مردم شریف آذربایجان صورت می‌گیرد، چون نه به خاطر مردم و نه هیچ چیز دیگری نباید به مردم آذربایجان فحاشی شود.»

او افزود: «مردم در تبریز تیمشان را تشویق می‌کنند و اگر هم فحاشی کردند، محروم شدند. حالا نوبت عدالت شماست و همان‌طور که من و تراکتور را محروم کردید، پذیرفتیم.»

اولتیماتوم نیست، یک واقعیت است

عزیزی در ادامه هشدار داد: «اگر با این قضیه برخورد نکنید، طبیعتاً این بازی‌ها برگشت دارد و این اتفاقات در تبریز هم تکرار خواهد شد و مردم شریف آذربایجان هم با آن برخورد خواهند کرد. این اولتیماتوم نیست و یک واقعیت است.»

او در پایان، با اشاره به خودش و با لحنی کنایه‌آمیز گفت: «پسر بد فوتبال ایران... شما خیلی خوب و باادبید!»

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برچسب ها
خداداد عزیزی تراکتور ملوان بندر انزلی لیگ برتر لغو مسابقه
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۶
4
6
پاسخ
تحریک خداداد و تهدید او مایه اصلی افروختن آتش جنجال است، جلوی این بی حیا را نگیرید بدتر میشود
مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۶
1
5
پاسخ
نژاد پرستی محکومه و باید برخورد شدید صورت بگیره
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