کوتاهی داور و ناظر بازی؛ سرخود شدن زنوزی و لغو دیدار ملوان - تراکتور

تراکتوری‌ها پیش از اینکه بازی با ملوان آغاز شود، با دستور محمدرضا زنوزی زمین مسابقه را ترک کردند و اعلام شده به دلیل توهین‌های نژادی حاضر به حضور در زمین نیستند.

به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک، روزهای تاریکی در فوتبال ایران می‌گذرد. شهر به شهر، شاهد توهین‌های نژادی هستیم و فرقی نمی‌کند که میزبان استقلال و پرسپولیس در تهران باشند، یا تراکتور در تبریز. ملوان در انزلی باشد یا چادرملوی اردکان در یزد و سپاهان در اصفهان. جای‌جای ایران، ورزشگاه‌ها با شعارهای نژادی همراه شده که در اکثر مواقع یک سر آن به تراکتوری‌ها می‌رسد. حالا در این میان، هواداران تراکتور یا شروع توهین‌های نژادی هستند یا توهین به سمت آنها صورت می‌گیرد که در تمام این سال‌ها فدراسیون فوتبال نتوانسته با تکیه بر قوانین، با این اتفاق مقابله کند.

حالا پیش از شروع بازی ملوان و تراکتور در چهارچوب دیدارهای هفته نهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور، تیم تراکتور با دستور محمدرضا زنوزی، مالک باشگاه به دلیل توهین‌های نژادی حاضر به انجام مسابقه نشد و بازیکنان زمین را ترک کردند و سپس از ورزشگاه خارج شدند تا بازی لغو شود. ادعای مالک تراکتور این بوده که هواداران ملوان توهین نژادی کرده‌اند و به همین دلیل این تیم حاضر به انجام مسابقه نیست.

در این میان، در تصاویری که از صداوسیما پخش شده، گزارشگر مسابقه اعلام کرده است که ابتدا هواداران تراکتور بودند که حین ورود به ورزشگاه سیروس قایقران توهین نژادی را آغاز کردند و همین موضوع باعث تحریک هواداران ملوان شد تا آنها هم دست به چنین اقدامی بزنند. حالا هر کدام از این دو ادعا، می‌تواند درست یا غلط باشد، اما این موضوع چیزی را از مسئولیت داور مسابقه و ناظر بازی کم نمی‌کند.

براساس قوانین به روز شده فیفا پس از توهین‌های نژادی به وینیسیوس جونیور، بازیکن برزیلی رئال مادرید، این اختیار به داور و مسئول برگزاری مسابقه داده شده است که بلافاصله بازی را متوقف کرده یا مانع از آغاز بازی شوند. بنابراین توقف یا جلوگیری از شروع مسابقه به دلیل توهین نژادی در ورزشگاه سیروس قایقران باید به تشخیص داور مسابقه انجام می‌شد، اما آنطور که خبرها از انزلی مخابره می‌شود، این زنوزی بوده که سرخودانه تصمیم گرفته مانع شروع مسابقه شود.

با این حال، مسئولیت تهیه گزارش از اتفاقات پیش، حین و پس از مسابقه به عهده ناظر یا مسئول برگزاری مسابقه و داور بازی است. از همین‌رو اگر شروع کننده توهین نژادی هر کدام از دو تیم بوده باشند، باید برابر با قوانین تعریف شده در آیین‌نامه‌های انضباطی با خاطیان برخورد شود، اما متوقف کردن مسابقه از سوی یکی از دو تیم بدون اراده داور یا ناظر بازی، می‌تواند عواقبی را به دنبال داشته باشد که به طول مثال نتیجه مسابقه ۳ بر صفر علیه تیمی شود که زمین را ترک کرده که در اینجا تراکتور چنین اتفاقی را رقم زده است.

البته اینجا باید به کوتاهی داور و مسئول برگزاری مسابقه اشاره کرد؛ فیفا در قوانین به روز شده خود، حتی علامت ضربدر با دست را به نشانه توهین نژادی تعیین کرده که داور مسابقه را موظف می‌کند با متوقف کردن بازی، ابتدا اخطار بدهد و اگر توهین‌ها ادامه پیدا کرد، بازی نیمه تمام بماند و سپس در کمیته انضباطی درباره آن تصمیم‌گیری شود. در انزلی هم داور مسابقه باید پیش از اینکه تراکتوری‌ها تصمیم به ترک زمین کنند، تصمیم‌گیری می‌کرد و پس از پایان مسابقه هم گزارش لازم از سوی داور و ناظر بازی به کمیته‌های قضایی فدراسیون فوتبال ارائه می‌شد. حالا اگر تراکتوری‌ها شروع کننده شعارهای نژادی بودند و ملوانی‌ها ادامه دهنده، هر کدام به سهم خود با برخورد انضباطی مواجه می‌شدند. شرایط پدیده آمده اکنون داستان را متفاوت کرده است و در نهایت بازهم باید در کمیته انضباطی در خصوص این بازی تصمیم‌گیری شود.