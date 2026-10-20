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هشدار قطر درباره قطع اینترنت منطقه از سوی ایران

وزارت خارجه قطر هشدار داد قطع اینترنت تنها به یک کشور محدود نمی‌ماند و می‌تواند همه کشورهای منطقه، از جمله ایران، را تحت تأثیر قرار دهد.
کد خبر: ۱۳۹۹۵۹۸
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2462 بازدید
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کابل اینترنتی زیر دریا

به گزارش تابناک؛ وزارت امور خارجه قطر: تأکید می‌کنیم که حل بحران میان ایالات متحده و ایران باید از راه مسالمت‌آمیز انجام شود و هرچه زودتر به راه‌حل برسیم، بهتر است.

 راه‌حل مسالمت‌آمیز از طریق میز مذاکره، تنها راه‌حلی است که امنیت و ثبات منطقه را حفظ می‌کند.

 همه کشورهای منطقه در صورت قطع اینترنت آسیب خواهند دید؛ از جمله ایران.

منبع: انتخاب

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قطعی اینترنت کشورهای منطقه قطر مذاکره
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۲
امیر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۸
0
0
پاسخ
ما همینجوریشم از خود تحریمی اینترنت داریم ضرر میکنیم
فیبرنوری مخابرات تبریز یکماهه بدترین شرایط رو داره و تماس ما با مخابرات بی فایده هست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۸
0
0
پاسخ
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