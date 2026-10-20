هشدار قطر درباره قطع اینترنت منطقه از سوی ایران

وزارت خارجه قطر هشدار داد قطع اینترنت تنها به یک کشور محدود نمی‌ماند و می‌تواند همه کشورهای منطقه، از جمله ایران، را تحت تأثیر قرار دهد.

به گزارش تابناک؛ وزارت امور خارجه قطر: تأکید می‌کنیم که حل بحران میان ایالات متحده و ایران باید از راه مسالمت‌آمیز انجام شود و هرچه زودتر به راه‌حل برسیم، بهتر است.

راه‌حل مسالمت‌آمیز از طریق میز مذاکره، تنها راه‌حلی است که امنیت و ثبات منطقه را حفظ می‌کند.

همه کشورهای منطقه در صورت قطع اینترنت آسیب خواهند دید؛ از جمله ایران.

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