هشدار قطر درباره قطع اینترنت منطقه از سوی ایران
وزارت خارجه قطر هشدار داد قطع اینترنت تنها به یک کشور محدود نمیماند و میتواند همه کشورهای منطقه، از جمله ایران، را تحت تأثیر قرار دهد.
کد خبر: ۱۳۹۹۵۹۸| |
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به گزارش تابناک؛ وزارت امور خارجه قطر: تأکید میکنیم که حل بحران میان ایالات متحده و ایران باید از راه مسالمتآمیز انجام شود و هرچه زودتر به راهحل برسیم، بهتر است.
راهحل مسالمتآمیز از طریق میز مذاکره، تنها راهحلی است که امنیت و ثبات منطقه را حفظ میکند.
همه کشورهای منطقه در صورت قطع اینترنت آسیب خواهند دید؛ از جمله ایران.
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