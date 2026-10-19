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بازی‌های پاراآسیایی آیچی-ناگویا؛

ضیغمی‌نژاد طلا گرفت و ایزدیار نقره‌ای شد

شنای ایران در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا با طلای سینا ضیغمی‌نژاد و نقره شاهین ایزدیار در ماده ۱۰۰ متر آزاد کلاس S10 به درخشش دو نماینده کشورمان انجامید.
کد خبر: ۱۳۹۹۴۴۸
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به گزارش تابناک؛ در رقابت‌های پاراشنای بازی‌های پاراآسیایی ناگویا، نمایندگان ایران در ماده ۱۰۰ متر آزاد کلاس S۱۰ به مدال‌های طلا و نقره دست یافتند.

سینا ضیغمی‌نژاد با عملکرد خود در این ماده به مدال طلا رسید و شاهین ایزدیار دیگر نماینده ایران، با کسب مدال نقره در جایگاه دوم ایستاد تا دو مدال این ماده به کاروان ایران برسد.

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سینا ضیغمی نژاد شاهین ایزدیار مدال طلا مدال نقره بازی های پارا آسیایی بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ آیچی-ناگویا
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