

به گزارش تابناک؛ در رقابت‌های پاراشنای بازی‌های پاراآسیایی ناگویا، نمایندگان ایران در ماده ۱۰۰ متر آزاد کلاس S۱۰ به مدال‌های طلا و نقره دست یافتند.



سینا ضیغمی‌نژاد با عملکرد خود در این ماده به مدال طلا رسید و شاهین ایزدیار دیگر نماینده ایران، با کسب مدال نقره در جایگاه دوم ایستاد تا دو مدال این ماده به کاروان ایران برسد.