بازیهای پاراآسیایی آیچی-ناگویا؛
ضیغمینژاد طلا گرفت و ایزدیار نقرهای شد
شنای ایران در بازیهای پاراآسیایی ناگویا با طلای سینا ضیغمینژاد و نقره شاهین ایزدیار در ماده ۱۰۰ متر آزاد کلاس S10 به درخشش دو نماینده کشورمان انجامید.
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به گزارش تابناک؛ در رقابتهای پاراشنای بازیهای پاراآسیایی ناگویا، نمایندگان ایران در ماده ۱۰۰ متر آزاد کلاس S۱۰ به مدالهای طلا و نقره دست یافتند.
سینا ضیغمینژاد با عملکرد خود در این ماده به مدال طلا رسید و شاهین ایزدیار دیگر نماینده ایران، با کسب مدال نقره در جایگاه دوم ایستاد تا دو مدال این ماده به کاروان ایران برسد.
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