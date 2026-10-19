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بازی‌های پاراآسیایی آیچی-ناگویا؛

بُندری بدون مسابقه، فینالیست شد

با انصراف دو ورزشکار از مرحله مقدماتی پرتاب وزنه کلاس F54/F55، این رقابت برگزار نشد و عرفان بندری، ملی‌پوش پارادوومیدانی ایران، به همراه سه ورزشکار دیگر به فینال راه یافت.
کد خبر: ۱۳۹۹۴۴۱
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عرفان بندری

به گزارش تابناک؛ ملی‌پوش پارادوومیدانی ایران در فینال مسابقات پرتاب دیسک بازی‌های پاراآسیایی حضور خواهد داشت.

مرحله مقدماتی پرتاب وزنه کلاس F54/F55 برگزار شد. در این رقابت عرفان بُندری قرار بود با حریفان رقابت کند، اما این مسابقه به دلیل انصراف دو ورزشکار برگزار نشد. بدین ترتیب چهار نفر باقیمانده که بُندری که در بین آنها حضور داشت، راهی فینال شدند.

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عرفان بندری پرتاب دیسک فینال بازی های پارا آسیایی بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ آیچی-ناگویا
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۷
0
5
پاسخ
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