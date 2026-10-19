بازی‌های پاراآسیایی آیچی-ناگویا؛

بُندری بدون مسابقه، فینالیست شد

با انصراف دو ورزشکار از مرحله مقدماتی پرتاب وزنه کلاس F54/F55، این رقابت برگزار نشد و عرفان بندری، ملی‌پوش پارادوومیدانی ایران، به همراه سه ورزشکار دیگر به فینال راه یافت.