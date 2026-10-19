بر اساس اعلام دادسرای جنایی تهران، صبح امروز مرد میانسالی پس از شلیک و قتل اعضای خانواده‌اش، خودکشی کرد.

به گزارش تابناک؛ در یکی از برج های معروف شمال تهران، مرد میانسال صبح امروز با دو اسلحه اعضای خانواده خود را به تیر بست و سپس خودکشی کرد.

این حادثه ۴ کشته داشته است و مادر خانواده نیز به علت جراحت به بیمارستان منتقل شده است.

محمدی بازپرس ویژه قتل دادسرای جنایی تهران به همراه عوامل بررسی صحنه جرم با حضور در محل حادثه، در حال بررسی قضایی و تخصصی موضوع هستند.

به دستور بازپرس ویژه قتل دادسرای جنایی تهران تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.

منبع: ایسنا