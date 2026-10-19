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قتل‌عام خانوادگی در شهرک غرب

بر اساس اعلام دادسرای جنایی تهران، صبح امروز مرد میانسالی پس از شلیک و قتل اعضای خانواده‌اش، خودکشی کرد.
کد خبر: ۱۳۹۹۴۳۴
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1365 بازدید
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۴
صحنه جرم

به گزارش تابناک؛ در یکی از برج های معروف شمال تهران، مرد میانسال صبح امروز با دو اسلحه اعضای خانواده خود را به تیر بست و سپس خودکشی کرد.

این حادثه ۴ کشته داشته است و مادر خانواده نیز به علت جراحت به بیمارستان منتقل شده است.
 محمدی بازپرس ویژه قتل دادسرای جنایی تهران به همراه عوامل بررسی صحنه جرم با حضور در محل حادثه، در حال بررسی قضایی و تخصصی موضوع هستند.

به دستور بازپرس ویژه قتل دادسرای جنایی تهران تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.

منبع: ایسنا

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قتل عام خانوادگی اسلحه خودکشی مرد میانسال
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۷
0
1
پاسخ
وای وای
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۷
شهرک غرب از مرفه‌ترین نقاط تهران است. کسانی که این جور مسائل را به فقر نسبت می‌دهند توجه کنند
حمید کلباسی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۷
0
0
پاسخ
شرایط افتضاح اقتصادی و اجتماعی ایران باعث شده یک چهارم مردم مشکلات روحی ، روانی داشته باشند و تا وقتی این بیماران روانی شناسایی و مداوای کامل نشوند باز هم شاهد جرم و جنایت و قتل عام خانوادگی خواهیم بود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۷
0
0
پاسخ
ما آدم ها هنوز زندگی کردن یاد نگرفتیم
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