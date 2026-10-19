تشکیل کارگروه حجاب در یک دانشگاه مطرح

رئیس یکی از دانشگاه‌های مطرح پایتخت از تشکیل کارگروه حجاب برای رسیدگی به موضوع پوشش دانشجویان خبر داد و جزئیات آن را بیان کرد.

به گزارش تابناک؛ دکتر محمدحسین امید رئیس دانشگاه تهران با اشاره به پیچیدگی‌های موضوع حجاب در شرایط اجتماعی سال‌های اخیر اظهار کرد: شرایطی که طی ۲ تا ۳ سال اخیر و به‌ویژه در یک سال گذشته در کشور و جامعه اتفاق افتاده، بر پیچیدگی موضوع حجاب افزوده است. با این حال، باور من این است که وضعیت داخل دانشگاه همچنان بهتر از فضای خارج از دانشگاه است. البته این به معنای رضایت‌بخش‌بودن کامل شرایط نیست.

وی با تأکید بر اینکه دانشگاه یک محیط علمی است و باید ضوابط و چارچوب‌های مشخصی در آن رعایت شود، افزود: در گفت‌و‌گو‌هایی که با دانشجویان اعم از دختر و پسر داریم، بر این نکته تأکید می‌کنیم که محیط‌های علمی در سراسر دنیا از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند و ضوابط داخلی خود را دارند که اعضای این محیط‌ها باید به آن احترام بگذارند.

گفت‌و‌گو با دانشجویان پیش از ارجاع به شورای انضباطی

رئیس دانشگاه تهران با تشریح سازوکار پیش‌بینی‌شده برای رسیدگی به این موضوع گفت: در دانشگاه تهران از حدود ۵ تا ۶ ماه پیش کارگروهی تشکیل شده است که موارد منعکس‌شده به دانشگاه درباره رفتار‌هایی که ناهنجار تلقی می‌شوند، بررسی می‌کند. این کارگروه با افراد موردنظر تماس می‌گیرد، از آنها دعوت می‌کند و با گفت‌و‌گو تلاش می‌کند مسئله را بدون ارجاع به شورای انضباطی حل کند.

امید ادامه داد: در واقع، این سازوکار فرصتی پیش از طرح موضوع در شورای انضباطی در اختیار دانشجو قرار می‌دهد. اگر گفت‌و‌گو‌ها به نتیجه برسد و تفاهم حاصل شود، موضوع در همان مرحله خاتمه می‌یابد و پرونده‌ای برای دانشجو تشکیل نمی‌شود؛ این فرایند بر اساس اطلاعاتی که به‌صورت محرمانه به دانشگاه منعکس شده، انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه در این جلسات مشاور امور زنان دانشگاه نیز حضور دارد، اظهار کرد: در این جمع، همکاران دانشگاه با دانشجو صحبت می‌کنند و تلاش می‌شود موضوع از طریق گفت‌و‌گو و تفاهم حل شود.

رئیس دانشگاه تهران تأکید کرد: اگر با وجود این فرصت، توضیحات و گفت‌وگوها، دانشجو همچنان بر ادامه رفتار موردنظر اصرار داشته باشد، موضوع طبق مقررات به شورای انضباطی ارجاع می‌شود. در آن مرحله، شورای انضباطی پرونده تشکیل می‌دهد، دانشجو را دعوت می‌کند و مطابق آیین‌نامه به موضوع رسیدگی خواهد کرد.

عرف جامعه را در موضوع پوشش مدنظر داریم

امید در پاسخ به پرسشی درباره معیار تشخیص تخلف در حوزه پوشش و اینکه دانشجویان چگونه می‌توانند حدود رفتار و پوشش مورد انتظار دانشگاه را تشخیص دهند، گفت: آیین‌نامه‌ها مشخص هستند و در آیین‌نامه اخیر وزارت علوم نیز ضوابط مربوط به این موضوع تعیین شده است.

وی افزود: ما در این زمینه تأکیدمان این است که دانشگاه محیطی علمی است و همه ما در زمینه اخلاق، رفتار و رعایت چارچوب‌های مورد توافق، مسئولیت مشترک داریم.

رئیس دانشگاه تهران با اشاره به اینکه رویکرد دانشگاه مبتنی بر تعیین جزئی و خط‌کشی‌شده همه مصادیق نیست، اظهار کرد: در این زمینه یک رویکرد متعادل مدنظر است. دانشگاه در گذشته نیز به دنبال تندروی نبوده است و به نظر من، چارچوب‌های مورد انتظار برای دانشگاه روشن است و اعضای دانشگاه تا حد زیادی می‌دانند چه انتظاری از یکدیگر وجود دارد.

وی ادامه داد: ممکن است گاهی فردی بدون توجه، رفتاری انجام دهد؛ به همین دلیل، تلاش می‌کنیم موضوعات از طریق گفت‌و‌گو و توضیح انتظارات دانشگاه پیگیری شوند.

برخورد با استعمال دخانیات در دانشگاه

امید در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع استعمال دخانیات در محیط دانشگاه گفت: در مورد استعمال دخانیات نمی‌توانیم کوتاه بیاییم و دانشگاه با این موضوع به‌شدت برخورد می‌کند. استعمال دخانیات در محیط دانشگاه ممنوع است و در بسیاری از دانشگاه‌های دنیا نیز چنین محدودیتی وجود دارد.

وی افزود: در این زمینه نیز ابتدا تلاش می‌کنیم با صحبت و مذاکره، دیدگاه دانشگاه را توضیح دهیم؛ اما اگر فردی بر ادامه این رفتار اصرار داشته باشد، با او طبق مقررات برخورد خواهد شد.

تأکید بر حفظ حرمت و آبروی دانشجویان

رئیس دانشگاه تهران با اشاره به شیوه رسیدگی به موارد ارجاع‌شده به شورای انضباطی اظهار کرد: حتی در مواردی که موضوع به شورای انضباطی می‌رسد، بنای ما بر این است که رسیدگی و گفت‌و‌گو‌ها در معرض دید عموم قرار نگیرد؛ چراکه حفظ حرمت و آبروی فرد و شأن محیط دانشگاهی اقتضا می‌کند این مسائل در داخل دانشگاه پیگیری شوند.

امید با اشاره به وضعیت پوشش دانشجویان در دانشگاه تهران گفت: در یک سال و نیم اخیر، وضعیت به‌گونه‌ای نبوده که نیاز باشد در ورودی‌های دانشگاه اقداماتی انجام شود. در حال حاضر نیز کنترل‌های پیشین در ورودی‌های دانشگاه وجود ندارد و دانشجویان خودشان ضوابط را رعایت می‌کنند.

وی همراهی دانشگاه با دانشجویان را در این زمینه مؤثر دانست و افزود: دانشجویان در این مدت متوجه شده‌اند که دانشگاه تا چه اندازه با آنها همراهی می‌کند. با این حال، اگر موردی از رفتار مغایر با ضوابط مشاهده شود، این رفتار تکرار شود و فرد بر ادامه آن اصرار داشته باشد، طبیعتاً مسیر رسیدگی در شورای انضباطی دنبال خواهد شد.