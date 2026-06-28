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روسیه در بازسازی ایران شریک می‌شود!

سفیر روسیه در تهران از آمادگی کشورش برای کمک به بازسازی زیرساخت‌های آسیب دیده ایران در جریان جنگ خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۱۸۶۹
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1745 بازدید
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روسیه در بازسازی ایران شریک می‌شود!

آلکسی ددوف، سفیر روسیه در جمهوری اسلامی ایران در مصاحبه‌ای اعلام کرد که این کشور آمادگی دارد تا در بازسازی زیرساخت‌هایی که در جریان حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی اسرائیل آسیب دیده یا تخریب شده‌اند، به ایران کمک کند. 

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ این دیپلمات روس با اشاره به اینکه شرکت‌های فعال در بخش‌های صنعتی و ساختمانی، مؤسسات طراحی و مهندسی و همچنین مراکز علمی و فناوری روسیه از فناوری‌های منحصربه‌فرد و تجربه لازم در حوزه‌های مختلف برخوردار هستند، تأکید کرد: «در صورت دریافت درخواست‌ و پیشنهاد رسمی از سوی شرکای ایرانی، آماده‌ایم در کوتاه‌ترین زمان ممکن بررسی روند بازسازی زیرساخت‌ها را آغاز کرده و پیشنهادهای مشخصی برای همکاری ارائه دهیم.»

حجم مبادلات بازرگانی ایران و روسیه در جریان درگیری با آمریکا افزایش یافت

سفیر روسیه در ایران همچنین اعلام کرد که حجم مبادلات بازرگانی متقابل بین مسکو و تهران حتی در دوره درگیری نظامی ایران با اسرائیل و آمریکا نیز روندی افزایشی داشته است. آلکسی ددوف توضیح داد: «در فاصله زمانی ژانویه تا آوریل 2026، با وجود اختلال در برخی زنجیره‌های لجستیکی، حجم روابط تجاری دوجانبه همچنان رشد ملایم 2 درصدی را به ثبت رساند.»

وی افزود، با وجود شرایط پیچیده ژئوپلیتیکی در منطقه، همکاری‌های اقتصادی و تجاری بین روسیه و ایران همچنان با شتاب در حال توسعه بوده و  روندی صعودی دارد.

این دیپلمات روس همچنین به افزایش کارآمدی کریدور بین‌المللی حمل‌ونقل شمال ـ جنوب اشاره کرد و گفت: «طی چهار ماه نخست سال 2026، صادرات کالا از روسیه به ایران بیش از 56 درصد افزایش یافت و حجم کل محموله‌های جابه‌جا شده از طریق این مسیر به حدود 2.2 میلیون تن رسید که در مقایسه با سال گذشته 87 درصد رشد نشان می‌دهد.»

مسکو و تهران به‌زودی درباره ساخت نیروگاه هسته‌ای "هرمز" گفت‌وگو می‌کنند

سفیر روسیه در تهران در پاسخ به سئوال دیگری اعلام کرد که طبق برنامه مشخص شده نمایندگان بخش انرژی هسته‌ای ایران و روسیه به‌زودی در مسکو مذاکراتی انجام خواهند داد که در جریان آن، موضوع ساخت نیروگاه هسته‌ای جدید "هرمز" در جنوب ایران نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

ددوف گفت: «در خصوص ساخت نیروگاه هسته‌ای "هرمز"، شرکت‌های روسی و ایرانی همچنان به رایزنی‌ها و مذاکرات برای هماهنگی چارچوب حقوقی و قراردادی اجرای این پروژه آینده‌دار ادامه می‌دهند. در اواخر ژوئن یا اوایل جولای سال جاری، نشست حضوری مقامات مسئول در مسکو برگزار خواهد شد و بررسی این پروژه نیز در دستور کار آن قرار دارد.»

ایران و روسیه در سپتامبر سال 2025 توافقنامه‌ای به ارزش 25 میلیارد دلار برای ساخت نیروگاه هسته‌ای "هرمز" امضا کردند، پروژه‌ای که دستور احداث آن را ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور وقت ایران، در فوریه سال 2024 صادر کرده بود. این نیروگاه از چهار واحد تولید برق با مجموع ظرفیت 5 هزار مگاوات تشکیل شده و  قرار است در محدوده شهرهای میناب و سیریک در استان هرمزگان احداث شود.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۹
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
5
13
پاسخ
اگه روسیه صادق باشه باید به موشکی، پهبادی، صنایع نظامی ایران کمک کنه.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
روسیه اول به بازسازی زیر ساخت‌های نظامی و نفتی و صنایع کشور خودش

که بر اثر حملات دقیق و پر حجم پهپاهدهای اوکراینی نابود شده اند برسد

کل اگر طبیب بودی ، سر خود ، دوا نمودی !؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
2
26
پاسخ
همون نیروگاه بوشهر برای هفت پشتمون کافیه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
روسیه خودشو بازسازی کنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
1
18
پاسخ
کل اگر طبیب بودی.....
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
1
14
پاسخ
بعد از جنگ سنگین اوکراین، چیزی برایش نمانده که بخواهد توی ایران خرج کنه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
1
11
پاسخ
آماده بخور بخوره.............
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
1
11
پاسخ
موقع جنگ که نبودن،موقع خوردن امدن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
0
4
پاسخ
روسیه نه توان تکنولوژیک دارد و نه سرمایه و نه صداقت و بهتر است کشورمان از چین استفاده کند که از نظر سرمایه و تکنولوژی جزو برترین کشورهای حال حاضر دنیاست و مثل روسیه اهل دوز و کلک هم نیست.
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