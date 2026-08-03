ادعای تازه ترامپ درباره آغاز مذاکرات با ایران
رئیسجمهور آمریکا با اشاره به آغاز گفتگوها با ایران، مدعی شد که درباره تنگه هرمز توافقی حاصل شده است.
کد خبر: ۱۳۸۷۸۹۷| |
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دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا مدعی شد که که واشنگتن در حال گفتگو با ایران درباره شکل و چارچوب مذاکرات است و این روند از شامگاه دوشنبه آغاز خواهد شد.
به گزارش تابناک به نقل از مهر، ترامپ همچنین مدعی شد: درباره تنگه هرمز توافقی وجود دارد و درباره برنامه هستهای ایران نیز توافقی حاصل خواهد شد.
وی با اشاره به حملات احتمالی آمریکا علیه ایران گفت: ما آماده حمله به آنها بودیم و این حملات ادامه پیدا میکرد و قرار بود یک حمله بزرگ انجام دهیم.
رئیسجمهور آمریکا ادعا کرد که عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر و ایران از او خواستهاند این حمله را لغو کند.
ترامپ در ادامه مدعی شد که حمله برنامهریزیشده علیه ایران قرار بود «بزرگترین حمله از زمان جنگ جهانی دوم» باشد.
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قمارباز دیگه راهشو یاد گرفت آب بخوریم میگه نخورید و گرنه زیر ساخت میزنم بعد آب میزاریم زمین
ترامپ کله زعفرونی اگر تاریخ جنگ های گذشته رو خونده بودی این اراجیف رو نمی گفتی!
خیلی بده که همه خبرها اول از اونور منتشر میشه و هیچ صحبتی با مردم از طرف مسئولای ما نمیشه
ادعا نیست حالا اگر دنبال نپذیرفتن و وقت کشی هستید بسم الله .
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۹:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
این مرک دچار زوال عقل شده و چند تا بچه ی جنگجو که تو دنیای هالیود غرق شدن کنارش نشستن و برای کل دنیا تصمیم می گیرن .
هر بار که مذاکره می کنیم ( اونم بی نتیجه ) و هر بار تنگه را شل می کنیم ، نفت جهانی سقوط می کنه و راه تنفس ترامپ باز میشه . آرام آرام حساسیت نفت جهانی به جنگ داره کم می شه ( خواست ترامپ ) . بازی ابامکری به نام آمریکا را دستکم نگیرید .