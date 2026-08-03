ادعای تازه ترامپ درباره آغاز مذاکرات با ایران

رئیس‌جمهور آمریکا با اشاره به آغاز گفتگوها با ایران، مدعی شد که درباره تنگه هرمز توافقی حاصل شده است.

دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا مدعی شد که که واشنگتن در حال گفتگو با ایران درباره شکل و چارچوب مذاکرات است و این روند از شامگاه دوشنبه آغاز خواهد شد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، ترامپ همچنین مدعی شد: درباره تنگه هرمز توافقی وجود دارد و درباره برنامه هسته‌ای ایران نیز توافقی حاصل خواهد شد.

وی با اشاره به حملات احتمالی آمریکا علیه ایران گفت: ما آماده حمله به آنها بودیم و این حملات ادامه پیدا می‌کرد و قرار بود یک حمله بزرگ انجام دهیم.

رئیس‌جمهور آمریکا ادعا کرد که عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر و ایران از او خواسته‌اند این حمله را لغو کند.

ترامپ در ادامه مدعی شد که حمله برنامه‌ریزی‌شده علیه ایران قرار بود «بزرگ‌ترین حمله از زمان جنگ جهانی دوم» باشد.

