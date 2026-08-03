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ادعای تازه ترامپ درباره آغاز مذاکرات با ایران

رئیس‌جمهور آمریکا با اشاره به آغاز گفتگوها با ایران، مدعی شد که درباره تنگه هرمز توافقی حاصل شده است.
کد خبر: ۱۳۸۷۸۹۷
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5585 بازدید
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۹
مذاکرات با ایران

دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا مدعی شد که که واشنگتن در حال گفتگو با ایران درباره شکل و چارچوب مذاکرات است و این روند از شامگاه دوشنبه آغاز خواهد شد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، ترامپ همچنین مدعی شد: درباره تنگه هرمز توافقی وجود دارد و درباره برنامه هسته‌ای ایران نیز توافقی حاصل خواهد شد.

وی با اشاره به حملات احتمالی آمریکا علیه ایران گفت: ما آماده حمله به آنها بودیم و این حملات ادامه پیدا می‌کرد و قرار بود یک حمله بزرگ انجام دهیم.

رئیس‌جمهور آمریکا ادعا کرد که عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر و ایران از او خواسته‌اند این حمله را لغو کند.

ترامپ در ادامه مدعی شد که حمله برنامه‌ریزی‌شده علیه ایران قرار بود «بزرگ‌ترین حمله از زمان جنگ جهانی دوم» باشد.
 

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مذاکرات ایران آمریکا ترامپ
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۹
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
3
7
پاسخ
غلط زيادي مثل هميشه خوك زرد كثيف
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
1
5
پاسخ
قمارباز دیگه راهشو یاد گرفت آب بخوریم میگه نخورید و گرنه زیر ساخت میزنم بعد آب میزاریم زمین
reza
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
1
5
پاسخ
ترامپ کله زعفرونی اگر تاریخ جنگ های گذشته رو خونده بودی این اراجیف رو نمی گفتی!
ناشناس
|
France
|
۰۷:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
1
9
پاسخ
خیلی بده که همه خبرها اول از اونور منتشر میشه و هیچ صحبتی با مردم از طرف مسئولای ما نمیشه
ناشناس
|
Ireland
|
۰۸:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
3
3
پاسخ
ادعا نیست حالا اگر دنبال نپذیرفتن و وقت کشی هستید بسم الله .
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
وقت کشی چی؟! چند بار یک اشتباه رو قراره تکرار کنی؟
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
3
5
پاسخ
این مرک دچار زوال عقل شده و چند تا بچه ی جنگجو که تو دنیای هالیود غرق شدن کنارش نشستن و برای کل دنیا تصمیم می گیرن .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
2
5
پاسخ
هر بار که مذاکره می کنیم ( اونم بی نتیجه ) و هر بار تنگه را شل می کنیم ، نفت جهانی سقوط می کنه و راه تنفس ترامپ باز میشه . آرام آرام حساسیت نفت جهانی به جنگ داره کم‌ می شه ( خواست ترامپ ) . بازی ابامکری به نام آمریکا را دستکم نگیرید .‌
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
2
4
پاسخ
برای اثبات دروغش به دنیا، همین حالا پایگاهاشون رو بزنید.
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