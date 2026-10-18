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تندباد و باران در بندرعباس / برق برخی مناطق قطع شد

همزمان با آغاز نخستین باران پاییزی و وقوع تندباد لحظه‌ای در بندرعباس، برق برخی محله‌های این شهر قطع شده و تلاش نیروهای حوزه برق برای رفع عیب و رفع خاموشی‌ها ادامه دارد.
کد خبر: ۱۳۹۹۳۵۹
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باران شدید رعد و برق

به گزارش تابناک، مدیرعامل شرکت توزیع برق هرمزگان شامگاه یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا گفت: در پی هشدار سطح نارنجی سازمان هواشناسی و اطلاع‌رسانی انجام‌شده در خصوص وقوع تندباد، رعد و برق و بارندگی شدید عصر امروز، اکیپ‌های برق و نیروهای فنی به حالت آماده‌باش کامل درآمدند.

حمید ساعدپناه علت قطعی برق در برخی مناطق بندرعباس را شکستگی درختان و قطع شدن فیوزهای شبکه اعلام کرد و افزود: از لحظه فروکش کردن بارندگی و تندباد، تلاش برای رفع عیب توسط نیروهای خدمت‌رسان حوزه برق آغاز شده و تا عادی شدن شرایط ادامه دارد.

وی با تاکید بر حضور میدانی نیروهای فنی در محلات، خاطرنشان کرد: اکیپ‌ها و نیروهای برق در حالت آماده‌باش و در محلات حضور دارند و تلاش می‌شود خاموشی‌ها با حضور سریع نیروهای فنی در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف و برق مشترکان وصل شود.

ادامه ناپایداری‌های جوی در هرمزگان تا ۲ روز آینده

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان نیز از وقوع بارندگی، تندباد و تگرگ در برخی مناطق استان خبر داد و گفت: با توجه به تداوم ناپایداری‌های جوی در ۲ روز آینده، احتمال وقوع بارش، تگرگ و تندباد در ساعات بعدازظهر، عصر و شب وجود دارد.

مهرداد حسن‌زاده اظهار کرد: در پی بارندگی و وزش باد از عصر امروز یکشنبه در بخش‌هایی از استان هرمزگان، مناطقی از استان با قطعی برق مواجه شدند که عوامل مربوطه برای رفع مشکل و اتصال برق در حال پیگیری و اقدام هستند.

وی با اشاره به وقوع تگرگ در بخش احمدی، بخش مرکزی بندرعباس و منطقه کشار شهرستان خمیر افزود: میزان خسارت‌های احتمالی ناشی از این شرایط جوی در حال بررسی و برآورد است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان با هشدار نسبت به تداوم ناپایداری‌های جوی بیان کرد: طی ۲ روز آینده، در ساعات بعدازظهر، عصر و شب، احتمال بارش باران، تگرگ و وزش تندباد در برخی نقاط استان وجود دارد.

حسن‌زاده با تأکید بر ضرورت رعایت توصیه‌های ایمنی از سوی شهروندان، خواستار پرهیز از تردد و توقف در حاشیه رودخانه‌های فصلی و مسیل‌ها، خودداری از صعود به ارتفاعات در زمان فعالیت سامانه‌های بارشی و توجه به هشدارهای هواشناسی شد.

وی همچنین توصیه کرد: شهروندان در زمان وزش تندباد از حضور در مجاورت سازه‌های ناپایدار، درختان و تابلوهای تبلیغاتی خودداری کنند.

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برچسب ها
هرمزگان بندرعباس بارندگی بارش شدید باران وزش باد شدید قطع برق هواشناسی
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