هشدار وزش باد شدید و گردوخاک در استان تهران

مدیرکل هواشناسی استان تهران، از پیش‌بینی وزش باد شدید و احتمال گردوخاک در مناطق غربی و جنوبی استان خبر داد و کاهش تدریجی دما را پیش‌بینی کرد.

به گزارش تابناک، حمیدرضا خورشیدی، مدیرکل هواشناسی استان تهران، از پیش‌بینی وزش باد نسبتاً شدید تا شدید در بخش‌هایی از استان خبر داد و اعلام کرد که در نواحی غربی و جنوبی، به‌ویژه مناطق مرزی، احتمال وقوع گردوخاک موقت وجود دارد.

خورشیدی با اشاره به بررسی الگوهای همدیدی و نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی اظهار کرد: آسمان استان تهران طی پنج روز آینده در بیشتر ساعات کمی ابری تا نیمه‌ابری خواهد بود و در برخی ساعات نیز افزایش ابر و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان تهران با اشاره به وضعیت جوی مناطق شمالی استان افزود: تا روز دوشنبه، با توجه به هشدارهای هواشناسی سطح زرد شماره ۵۳ و ۵۴، در برخی مناطق به‌ویژه دامنه‌ها و ارتفاعات، رشد ابر و رگبار باران و در بعضی ساعات رعدوبرق دور از انتظار نیست.

وی همچنین با بیان اینکه تا اواخر امروز در نیمه جنوبی، مناطق غربی و ارتفاعات استان وزش باد نسبتاً شدید تا شدید پیش‌بینی می‌شود، گفت: در نواحی مرزی غربی و جنوبی، احتمال شکل‌گیری گردوخاک موقت وجود دارد.

خورشیدی در ادامه از کاهش تدریجی دمای هوا در سطح استان تهران طی پنج روز آینده خبر داد.