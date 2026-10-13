رگبار و رعدوبرق در چند استان

به گزارش تابناک؛ صادق ضیائیان با اشاره به آخرین پیش‌بینی وضعیت جوی کشور بر اساس جدیدترین نقشه‌های هواشناسی اظهار کرد: امروز در برخی نقاط استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، کردستان، کرمانشاه و ارتفاعات البرز مرکزی، روز چهارشنبه در ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی، روز‌های پنجشنبه و جمعه در شمال آذربایجان غربی و روز شنبه در برخی نقاط شمال غرب و ارتفاعات البرز مرکزی، در برخی ساعات رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در نقاط مستعد گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: این وضعیت در پنج روز آینده در ساعات بعد از ظهر و شب در برخی نقاط استان‌های اصفهان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، فارس، بوشهر، کرمان، هرمزگان، جنوب یزد و جنوب سیستان و بلوچستان نیز پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور تصریح کرد: در شرق کشور نیز پدیده غالب در پنج روز آینده، وزش باد شدید و گاهی گردوخاک است.

منبع: ایمنا