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رگبار و رعدوبرق در چند استان

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور آخرین و جدیدترین پیش‌بینی آب‌وهوای استان‌های کشور را تشریح کرد.
کد خبر: ۱۳۹۸۵۲۱
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هواشناسی

به گزارش تابناک؛ صادق ضیائیان با اشاره به آخرین پیش‌بینی وضعیت جوی کشور بر اساس جدیدترین نقشه‌های هواشناسی اظهار کرد: امروز در برخی نقاط استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، کردستان، کرمانشاه و ارتفاعات البرز مرکزی، روز چهارشنبه در ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی، روز‌های پنجشنبه و جمعه در شمال آذربایجان غربی و روز شنبه در برخی نقاط شمال غرب و ارتفاعات البرز مرکزی، در برخی ساعات رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در نقاط مستعد گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: این وضعیت در پنج روز آینده در ساعات بعد از ظهر و شب در برخی نقاط استان‌های اصفهان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، فارس، بوشهر، کرمان، هرمزگان، جنوب یزد و جنوب سیستان و بلوچستان نیز پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور تصریح کرد: در شرق کشور نیز پدیده غالب در پنج روز آینده، وزش باد شدید و گاهی گردوخاک است.

منبع: ایمنا

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