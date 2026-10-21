هشدار رگبار باران و کاهش دما برای تهران

به گزارش تابناک؛ اداره کل هواشناسی استان تهران با صدور هشدار سطح زرد با اشاره به تداوم فعالیت ناپیوسته زبانه یک سامانه بارشی به‌ویژه در ساعات بعد از ظهر و شب آورده است: پنج شنبه تا دوشنبه (۳۰ مهر تا ۴ آبان) در نیمه شمالی استان به‌ویژه در دامنه‌ها و ارتفاعات در بعضی ساعت‌ها مه رقیق، گاهی رگبار باران و رعد و برق و وزش باد شدید موقتی و در ارتفاعات بالادست و قله‌ها در بعضی ساعت‌ها مه آلودگی، رگبار باران، گاهی رگبار برف، گاهی وزش باد شدید تا خیلی شدید موقتی و رعد و برق، احتمال وقوع طوفان و بارش تگرگ و صاعقه پیش‌بینی می‌شود.

از اثرات این مخاطره جوی می‌توان به لغزندگی معابر، خیابان و جاده‌ها به‌ویژه مسیر‌های کوهستانی و گردنه‌ها، در بعضی ساعت‌ها مه و کاهش شعاع دید، امکان آبگرفتگی موقت و جاری شدن روان‌آب در پاره‌ای نقاط، بالا آمدن موقت سطح آب بعضی رودخانه‌ها، احتمال سیلابی شدن مسیل‌ها، خطر سقوط سنگ و رانش زمین در نواحی کوهستانی، احتمال خسارت به محصولات و امکانات کشاورزی، در بعضی ساعت‌ها رگبار پراکنده باران با احتمال رعد و برق در پاره‌ای از نقاط نیمه جنوبی استان، امکان ایجاد ترافیک و اختلال در تردد اشاره کرد.

کاهش دما در سطح استان به‌طور میانگین ۳ تا ۵ درجه سلسیوس، یخبندان شبانه موقت سطح زمین در بعضی ارتفاعات به‌ویژه ارتفاعات شمال شرقی، رخداد کمینه دمای زیر ۵ درجه سلسیوس و احتمال رسیدن دمای سطح خاک به صفر تا ۵ درجه سلسیوس زیر صفر در ارتفاعات به‌ویژه در ارتفاعات شمال شرقی استان و خطر رخداد تنش دمایی و سرمازدگی نیز دور از انتظار نیست.

اداره کل هواشناسی استان تهران نسبت به احتیاط در تردد‌های شهری و در سفر‌ها به‌ویژه در نواحی کوهستانی، عدم تردد یا اتراق در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، پرهیز از جابجایی عشایر یا چرای دام در نواحی کوهستانی، احتیاط در طبیعت‌گردی و فعالیت بهره‌برداران عرصه‌های منابع طبیعی و کوهنوردی و ترجیحا پرهیز از صعود به قله‌ها و عدم حضور در مناطق کوهستانی و رود دره‌ها به‌ویژه در ساعت‌های بعد از ظهر و شب به دلیل خطر روان‌آب، صاعقه و بارش تگرگ، پاکسازی دهانه پل‌ها و لایروبی کانال‌ها و آب‌روها، محافظت از محصولات و امکانات کشاورزی، مهیاسازی تجهیزات گرمایشی در مناطق شمالی به‌ویژه در شمال شرق استان، احتیاط در انجام امور عمرانی، محافظت از تجهیزات و تاسیسات حساس به دما، آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی توصیه می‌کند.

به گزارش ایسنا هشدار زرد رنگ به معنای این است که پدیده‌ای جوی رخ خواهد داد که ممکن است در سفر‌ها و انجام کار‌های روزمره اختلالاتی را ایجاد کند. این هشدار برای آگاهی مردم صادر می‌شود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیده‌ای جوی داشته باشند که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد. از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدار‌ها قرار می‌گیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی را بیندیشند.

آسمان تهران نیز فردا (۳۰ مهرماه) کمی ابری تا قسمتی ابری در بعضی ساعت‌ها افزایش باد گاهی وزش باد شدید و بارش پراکنده با بیشترین و کمترین دمای ۲۵ و ۱۷ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود. آسمان پایتخت پس فردا (اول آبان ماه) کمی ابری تا نیمه ابری در بعضی ساعت‌ها افزایش باد گاهی بارش پراکنده خواهد بود و دمای هوا در گرم‌ترین و سردترین زمان به ۲۴ و ۱۶درجه سانتیگراد می‌رسد.