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کاهش کیفیت هوای تهران طی سه روز آینده

اداره کل هواشناسی استان تهران با پیش‌بینی کاهش کیفیت هوا در پایتخت طی سه روز آینده، از وزش باد متوسط تا شدید از بعدازظهر سه‌شنبه (۲۸ مهر) خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۹۱۰۰
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کیفیت هوا

به گزارش تابناک؛ اداره کل هواشناسی استان تهران از کاهش کیفیت هوای تهران طی سه روز آینده و وزش باد متوسط تا شدید از بعد از ظهر سه‌شنبه (۲۸ مهر) خبر داد.

بر پایه واکاوی الگو‌های همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی طی پنج روز آینده آسمان استان تهران کمی ابری تا نیمه ابری، در بعضی ساعت‌ها همراه با افزایش ابر و وزش باد پیش‌بینی می‌شود همچنین طی این مدت در ارتفاعات استان به‌ویژه ارتفاعات شرقی در بعضی ساعت‌ها رخداد رگبار پراکنده دور از انتظار نیست.

به دلیل عدم وزش باد قابل ملاحظه طی سه روز آینده در مناطق پرتردد شهری به‌ویژه در نواحی مرکزی و جنوبی تهران در بعضی ساعات کاهش نسبی کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود.

از بعد از ظهر روز سه شنبه (۲۸ مهر) در نیمه جنوبی و مناطق غربی در بعضی ساعت‌ها وزش باد متوسط تا نسبتا شدید، در مرز‌های جنوبی و غربی با احتمال گرد و خاک موقت و در ارتفاعات گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد نسبتا شدید تا شدید مورد انتظار است.

آسمان تهران فردا (۲۶ مهر) صاف همراه با غبار صبحگاهی از بعد از ظهر وزش باد ملایم با حداقل دمای ۲۰ و حداکثر دمای ۳۰ درجه سانتیگراد و طی دوشنبه (۲۷ مهر) صاف همراه با غبار صبحگاهی از بعد از ظهر افزایش ابر گاهی وزش باد شدید با حداقل دمای ۲۰ و حداکثر دمای ۳۱ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

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کیفیت هوا هواشناسی وزش باد
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