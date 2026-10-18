En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر
آکادمی شنا

درگیری دسته‌جمعی و چاقوکشی در بیمارستان ورامین

رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن قدردانی از سرعت عمل رئیس دادگستری و دادستان ورامین و نیرو‌های انتظامی در شناسایی و دستگیری متهم نزاع دسته‌جمعی و اخلال در نظم بیمارستان شهید مفتح ورامین، بر ضرورت ادامه تحقیقات برای شناسایی سایر افراد دخیل و برخورد قانونی با تمامی مرتکبان، تأکید کرد.
کد خبر: ۱۳۹۹۳۵۸
| |
3870 بازدید
دادگستری تهران

به گزارش تابناک،  در پی وقوع نزاع دسته‌جمعی و برهم خوردن نظم و امنیت بیمارستان شهید مفتح ورامین، رئیس کل دادگستری استان تهران به رئیس دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب ورامین دستور داد با قید فوریت، ابعاد مختلف حادثه را بررسی کرده و با تمامی افراد دخیل در این درگیری، در چارچوب قانون برخورد کنند.

رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر ضرورت حفظ حرمت و امنیت مراکز درمانی و تأمین آرامش بیماران، کادر درمان و مراجعه‌کنندگان، بر شناسایی تمامی عوامل دخیل در این حادثه، بررسی نقش هر یک و پیگیری قاطع پرونده تا تعیین تکلیف قانونی تأکید کرد.

بر اساس گزارش‌های اولیه، درگیری ابتدا در خارج از بیمارستان آغاز شده و در ادامه به داخل بیمارستان شهید مفتح ورامین کشیده شده است. در جریان این حادثه، گزارش‌هایی از چاقوکشی و اخلال در نظم بیمارستان منتشر شد و تصاویری از این اتفاق نیز در فضای مجازی بازتاب یافت.

در پی وقوع این حادثه، با دستور دادستان ورامین و اقدام سریع نیرو‌های انتظامی، متهم شناسایی و دستگیر شد. همچنین، گزارش‌هایی درباره بروز درگیری هنگام دستگیری وی منتشر شده است که جزئیات آن در روند رسیدگی به پرونده بررسی خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن قدردانی از سرعت عمل و پیگیری رئیس دادگستری و دادستان ورامین و نیرو‌های انتظامی در شناسایی و دستگیری متهم، بر ضرورت ادامه تحقیقات برای شناسایی سایر افراد دخیل و برخورد قانونی با تمامی مرتکبان، متناسب با نقش و مسئولیت هر یک، تأکید کرد.

وی همچنین خواستار رسیدگی فوری و دقیق به پرونده شد تا ضمن رعایت موازین قانونی، با هرگونه رفتار مجرمانه‌ای که امنیت مراکز درمانی و آرامش بیماران و کادر درمان را مختل می‌کند، برخورد قاطع و قانونی صورت گیرد.

منبع: میزان

اشتراک گذاری
برچسب ها
دادگستری تهران ورامین بیمارستان نزاع درگیری چاقوکشی
 مصاحبه‌های جنجالی خیابانی در فضای مجازی؛ بازدید به قیمت ابتذال و حریم نوجوانان
بازخوانی تاریخ؛ جلاد نازی ها ؛ مردی که دار میزد اما رزومه اش دروغ بود !
درباره پیروز مجتهدزاده ؛ مردی که ژئوپلیتیک ایران را به لندن برد
هتل آزادی
گزارش خطا
مطالب مرتبط
وقوع آتش سوزی در بیمارستان «مفتح» ورامین
حمله افراد ناشناس به کادر درمان ورامین
بازداشت چاقوکش‌های بیمارستان سنندج
چاقوکشی مرگبار در بیمارستان قم
تست خودروی پرنده تسلا رودستر را ببینید
ویدیوهای صید آیفون از کشتی در حال غرق در تنگه هرمز
تصاویر آخرالزمانی از سیل وحشتناک استانبول
پیکان ۱۸ هزارتومانی را ۱۰ درصد معلمان داشتند، پراید ۹۰۰ میلیون تومانی را ۹۵ درصد
جزئیات زمان‌ واریز کالابرگ بر اساس کد ملی
کاخ سفید دستور تعلیق حمله به ایران را صادر کرد
آمریکا با انداختن این بمب‌ها به جنگ با ایران پایان می‌دهد!
تمدید مهلت ثبت درخواست افزایش اعتبار کالابرگ
وضعیت پیکر علی لاریجانی پس از ترور
سناریوی ترور 1500 مسئول ایران در حمله بعدی
جزئیات بمباران بیت رهبری و کشف پیکرها و وضعیت جراحت رهبر انقلاب
قیمت طلا و سکه امروز ۲۵ مهر / سکه امامی رکوردار ریزش امروز شد!
ایران منتظر شکست نتانیاهو نباشد!/ مخالفان نتانیاهو هم همان سیاست را ادامه می‌دهند
خوداظهاری کالابرگ؛ سرکار گذاشتن مردم است / بی‌اطلاعی مجلس از جزئیات طرح خوداظهاری
عراقچی: روز ششم تنگه باز می‌شود؛ روز هفتم مذاکره می‌کنیم
پیکان ۱۸ هزارتومانی را ۱۰ درصد معلمان داشتند، پراید ۹۰۰ میلیون تومانی را ۹۵ درصد  (۲۱۰ نظر)
خوداظهاری کالابرگ؛ سرکار گذاشتن مردم است / بی‌اطلاعی مجلس از جزئیات طرح خوداظهاری  (۱۱۱ نظر)
ایرانِ قاجاری در ذهن دیپلمات سابق؟! / آقای دیپلمات عینک تسلیم را بردارید  (۱۰۴ نظر)
ویدیوی جنجالی مهمانی زن ایرانی برای سه افغانستانی  (۹۶ نظر)
سخنان لیلاز که باعث خشم لرها شده را ببینید و بشنوید  (۹۳ نظر)
شعارهای بامزه سوپرانقلابی‌ها مقابل خانه حسن روحانی  (۷۵ نظر)
رشد آسانسوری یک مدیر بی‌تجربه در وزارت نفت؛ انگار یک ستوان سوم را سرلشکر کرده‌اند!  (۶۹ نظر)
کیهان: ظریف، روحانی و مرعشی در پازل دشمن اند  (۶۷ نظر)
تغییر رئیس صدا و سیما حتمی شد  (۵۵ نظر)
ممنوعیت حجاب در مدارس آذربایجان؛ آقای مؤمنی، در باکو چه چیزی را تحسین می‌کنید؟  (۵۰ نظر)
تصویر جدید از سیدمحمد خاتمی با عصا  (۴۵ نظر)
نسخه ظریف و مرعشی برای نجات ایران؛ تکرار ترکمنچای!  (۴۱ نظر)
مردم را برای کالابرگ سرگردان نکنید؛ این فرایند اضافه چیست؟ / توپ استیضاح میدری در زمین هیئت‌ رئیسه  (۴۰ نظر)
ویدیوی جنجالی زن محجبه خطاب به لاله مرزبان  (۴۰ نظر)
تست خودروی پرنده تسلا رودستر را ببینید  (۴۰ نظر)
tabnak.ir/005s2I
tabnak.ir/005s2I