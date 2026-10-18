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هشدار تازه قالیباف به دولت‌های منطقه

قالیباف هشدار داد: در صورت تخصیص امکانات به شرکت‌های هوش مصنوعی که در قتل کودکان ما شریک هستند، با واکنش ما روبرو خواهید شد.
کد خبر: ۱۳۹۹۳۳۹
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محمدباقر قالیباف

به گزارش تابناک، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس و رئیس هیات مذاکره کننده ایران در حساب کاربری خود در شبکهٔ ایکس نوشت:

نهاد مدیریت داده‌های خلیج فارس در راه است. 

خطاب به دولت‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های منطقه: توصیه می‌کنیم هیچ منبعی را در اختیار شرکت‌های هوش مصنوعی یا داده‌ای قرار ندهید که به تجاوزهای نظامی کمک می‌کنند یا در کشتار کودکان دست دارند. نه تأمین مالی، نه سهام، نه زمین، نه انرژی. 

هر کس به آنان یاری برساند، با اقدام قهری ما روبه‌رو خواهد شد.

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محمدباقر قالیباف رئیس مجلس هشدار کشورهای منطقه خلیج فارس آمریکا ایران جنگ پایگاه های آمریکایی
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