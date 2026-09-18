قالیباف: آنچه برایتان کابوسی وحشتناک بود، به واقعیت تبدیل شد!
رئیس مجلس در پاسخ به ژنرال دن کین تأکید کرد: آنچه روزی برایتان کابوسی وحشتناک بود، الان به یک واقعیت تبدیل شده است، با آن کنار بیایید.
کد خبر: ۱۳۹۴۹۱۸| |
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به گزارش تابناک، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در پاسخ به ژنرال کین در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
دورانی که در آن F-35ها و F-15های شما شکار میشوند و شما مجبورید گزارش دهید که فقط آسیب دیدهاند، همین حالا هم آغاز شده است.
چیزی که زمانی صرفاً یک کابوس وحشتناک بود، اکنون به واقعیت روزمره تبدیل شده است. با آن کنار بیایید.
گفتنی است، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا پیشتر گفته بود: از این به بعد باید این فرض را مبنا قرار دهیم که یگانها و آرایشهای نظامی ما توسط سامانههای خودمختار شکار خواهند شد، در سراسر طیف فرکانسی با اخلال مواجه خواهند شد و بهصورت لحظهای ردیابی خواهند شد.
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