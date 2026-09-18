En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

قالیباف: آنچه برایتان کابوسی وحشتناک بود، به واقعیت تبدیل شد!

رئیس مجلس در پاسخ به ژنرال دن کین تأکید کرد: آنچه روزی برایتان کابوسی وحشتناک بود، الان به یک واقعیت تبدیل شده است، با آن کنار بیایید.
کد خبر: ۱۳۹۴۹۱۸
| |
110 بازدید
قالیباف

به گزارش تابناک، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در پاسخ به ژنرال کین در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

دورانی که در آن F-35ها و F-15های شما شکار می‌شوند و شما مجبورید گزارش دهید که فقط آسیب دیده‌اند، همین حالا هم آغاز شده است.

چیزی که زمانی صرفاً یک کابوس وحشتناک بود، اکنون به واقعیت روزمره تبدیل شده است. با آن کنار بیایید.

گفتنی است، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا پیشتر گفته بود: از این به بعد باید این فرض را مبنا قرار دهیم که یگان‌ها و آرایش‌های نظامی ما توسط سامانه‌های خودمختار شکار خواهند شد، در سراسر طیف فرکانسی با اخلال مواجه خواهند شد و به‌صورت لحظه‌ای ردیابی خواهند شد.

قالیباف: آنچه برایتان کابوسی وحشتناک بود، به واقعیت تبدیل شد!

اشتراک گذاری
برچسب ها
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس آمریکا ایران جنگ
عکس: در حاشیه رزمایش امروز/ بانوان موتورسوار بسیجی
عکس: خواننده لس انجلسی در جبهه!
عکس: لیست لوازم شخصی اولین رئیس صداسیما بعد از اعدام!
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قالیباف جمله رهبر شهید درباره یمن را بازنشر کرد
کنایه قالیباف به افزایش نرخ بهره در آمریکا با زبان ریاضی!
پاسخ قالیباف به ادعاهای دروغ مسئول برنامه تحریم ایران
واکنش قالیباف به وتوی چین و روسیه در شورای امنیت
پاسخ کاریکاتوری قالیباف به خیال‌پردازی‌های بسنت! + عکس
هشدار قالیباف به شکست آمریکا در مهار قیمت نفت
توییت انگلیسی قالیباف درباره معماری امنیتی جدید
کنایه قالیباف: پیش‌بینی سیمپسون‌ها به وقوع پیوست!
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
سخنرانی جنجالی لاله مرزبان پس از بردن جایزه ونیز  (۲۵۹ نظر)
لاله مرزبان و آزادی زنان ایران/ یک جمله و چند سؤال بی‌پاسخ  (۲۰۲ نظر)
سفر رسمی یا بازارگردی؟ / آقای پزشکیان مردم در رنج‌اند این تصاویر خوب نیست  (۱۶۱ نظر)
صداوسیما برای چه کسی برنامه می‌سازد؟ / ۷۰ درصد مردم تماشاگر نیستند  (۱۴۵ نظر)
طرحی خاص از لاله مرزبان که وایرال شده است  (۱۱۴ نظر)
وزارت اقتصاد رها شده است / به دنبال استیضاح مدنی‌زاده هستیم  (۹۴ نظر)
تصاویر و ادعاهای خلبان آمریکایی فراری از ایران + زیرنویس  (۸۶ نظر)
اسامی شهدای عملیات ضد تروریستی سحرگاه امروز + عکس  (۸۱ نظر)
ویدیوی تکان دهنده رتبه یک دکترا  (۷۸ نظر)
اعلام جرم علیه عوامل برنامه «با ضیا»  (۷۷ نظر)
 با دستور پزشکیان توقیف خودرو و جرایم حجاب متوقف شد  (۵۰ نظر)
دشمن موشک نمی‌خواهد؛ دروازه‌های اقتصاد باز است/ تورمِ دلار ۲۰۰ هزار تومانی هنوز سر سفره نیامده/ نفت گران شد، اما خوشحالی ندارد  (۴۹ نظر)
جنجال در آغوش گرفتن خانم و آقای بازیگر روی صحنه!  (۴۹ نظر)
طرح «عدم کفایت نماینده مجلس»  (۴۷ نظر)
گازوئیل ارزان؛ یارانه ایرانی در جیب همسایه خارجی!/ کامیون‌ها بار می‌برند یا یارانه؟  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005qsg
tabnak.ir/005qsg