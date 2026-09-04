توییت انگلیسی قالیباف درباره معماری امنیتی جدید
قالیباف یادآور شد: تأکید چین بر تقویت امنیت مشترک، بازتابدهنده اصلی است که ایران نیز سالهاست بر آن تأکید داشته است.
کد خبر: ۱۳۹۲۸۷۵| |
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به گزارش تابناک، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس و نمایندهٔ ویژهٔ جمهوری اسلامی ایران در امور چین با استقبال از اظهارات اخیر رئیس جمهور چین آقای شی جینپینگ نوشت:
تأکید چین بر تقویت امنیت مشترک، بازتابدهنده اصلی است که ایران نیز سالهاست بر آن تأکید داشته است.
کشورهای منطقه باید آیندهٔ خود را با دستان خود رقم بزنند و ثبات واقعی تنها از طریق ایجاد یک معماری امنیتی جدید و بومی در منطقه امکانپذیر است. ایران آماده است.
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