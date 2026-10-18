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پیام وزیر امور خارجه عراق درباره دیدار با عراقچی

وزیر خارجه عراق نتایج دیدار اخیر خود با سید عباس عراقچی همتای ایرانی خود را تشریح کرد.
کد خبر: ۱۳۹۹۳۳۷
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عباس عراقچی

به گزارش تابناک، متن پیام فواد حسین وزیر امور خارجه عراق در خصوص دیدار با وزیر امور خارجه کشورمان به این شرح است:

در حاشیه پنجاه‌ودومین نشست شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری اسلامی در بغداد، با جناب آقای عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، دیدار کردم و درباره روابط دوجانبه، آخرین تحولات منطقه‌ای و راه‌های دستیابی به صلح گفت‌وگو کردیم.
 
بر موضع ثابت عراق در حمایت از راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز برای بحران‌های منطقه‌ای از طریق گفت‌وگو و ابزارهای دیپلماتیک تأکید کردم.
 
همچنین، درباره راه‌های فعال‌سازی نقش سازمان همکاری اسلامی و تقویت توانمندی آن برای مقابله با چالش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، با هدف تحکیم همکاری و همبستگی میان کشورهای عضو، بحث و تبادل نظر کردیم. بر اهمیت حمایت از تلاش‌های مشترک در راستای تأمین امنیت و ثبات منطقه نیز تأکید کردیم.

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عباس عراقچی وزیر امور خارجه عراق فواد حسین سازمان همکاری اسلامی
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