پیام وزیر امور خارجه عراق درباره دیدار با عراقچی
به گزارش تابناک، متن پیام فواد حسین وزیر امور خارجه عراق در خصوص دیدار با وزیر امور خارجه کشورمان به این شرح است:
در حاشیه پنجاهودومین نشست شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری اسلامی در بغداد، با جناب آقای عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، دیدار کردم و درباره روابط دوجانبه، آخرین تحولات منطقهای و راههای دستیابی به صلح گفتوگو کردیم.
بر موضع ثابت عراق در حمایت از راهحلهای مسالمتآمیز برای بحرانهای منطقهای از طریق گفتوگو و ابزارهای دیپلماتیک تأکید کردم.
همچنین، درباره راههای فعالسازی نقش سازمان همکاری اسلامی و تقویت توانمندی آن برای مقابله با چالشهای منطقهای و بینالمللی، با هدف تحکیم همکاری و همبستگی میان کشورهای عضو، بحث و تبادل نظر کردیم. بر اهمیت حمایت از تلاشهای مشترک در راستای تأمین امنیت و ثبات منطقه نیز تأکید کردیم.