عکس: سفر وزیر امور خارجه به عراق

سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در جریان سفری فشرده به بغداد برای شرکت در پنجاه‌ودومین اجلاس شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری اسلامی (OIC)، ضمن تبیین مواضع اصولی تهران در سخنرانی اصلی اجلاس پیرامون تحولات منطقه، امنیت دریانوردی در تنگه هرمز و مساله فلسطین، با همتایان خود از کشور‌های مصر، ترکیه، لبنان، لیبی، الجزایر و دبیرکل جدید این سازمان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.