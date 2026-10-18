دیدار عراقچی و فواد حسین در بغداد
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان امروز یکشنبه با وزیر امور خارجه عراق در بغداد دیدار و گفتوگو کرد.
کد خبر: ۱۳۹۹۲۶۱| |
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به گزارش تابناک؛ عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان امروز یکشنبه با وزیر امور خارجه عراق در بغداد دیدار و گفتوگو کرد.
طرفین در این دیدار موضوعات دوجانبه و مسائل منطقهای و بینالمللی را مورد گفتوگو قرار دادند.
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این آقای وزیر خارجه ما چند روز می خواهد در عراق بماند؟ اصلا با کی تا حالا دیدار داشته . وزیر خارجه لبنان که اصلا حساب نمی آید و در عکس دو نفره شان چنان فیگور گرفته که فکر می کنی رهبر ابرقدرت جهانی نشسته دومی هم همین وزیر خارجه عراق است . بابا کشور در شرایط جنگی است . وجودت در راس دستگاه سیاست خارجی لازم تر است . در قطعنامه این سازمان هم که کاری نکردید گرچه حمله به ایران در جنگ 40 روزه محکوم شده اما در برابر حملات به عربستان وکشورهای عربی هم محکوم شده . دستگاه خارجه باید باز تعریف شود