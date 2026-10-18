En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر
آکادمی شنا

دیدار عراقچی و فواد حسین در بغداد

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان امروز یکشنبه با وزیر امور خارجه عراق در بغداد دیدار و گفت‌وگو کرد.
کد خبر: ۱۳۹۹۲۶۱
| |
676 بازدید
|
۱
عباس عراقچی

به گزارش تابناک؛ عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان امروز یکشنبه با وزیر امور خارجه عراق در بغداد دیدار و گفت‌وگو کرد.
طرفین در این دیدار موضوعات دوجانبه و مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی را مورد گفت‌وگو قرار دادند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
عباس عراقچی فواد حسین وزیر امور خارجه ایران
 مصاحبه‌های جنجالی خیابانی در فضای مجازی؛ بازدید به قیمت ابتذال و حریم نوجوانان
بازخوانی تاریخ؛ جلاد نازی ها ؛ مردی که دار میزد اما رزومه اش دروغ بود !
درباره پیروز مجتهدزاده ؛ مردی که ژئوپلیتیک ایران را به لندن برد
هتل آزادی
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عراقچی: روز ششم تنگه باز می‌شود؛ روز هفتم مذاکره می‌کنیم
دیدار عراقچی با دبیرکل سازمان همکاری اسلامی
عراقچی عازم بغداد شد
دیدار و گفت‌وگوی عراقچی با وزیر خارجه لبنان
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۶
0
1
پاسخ
این آقای وزیر خارجه ما چند روز می خواهد در عراق بماند؟ اصلا با کی تا حالا دیدار داشته . وزیر خارجه لبنان که اصلا حساب نمی آید و در عکس دو نفره شان چنان فیگور گرفته که فکر می کنی رهبر ابرقدرت جهانی نشسته دومی هم همین وزیر خارجه عراق است . بابا کشور در شرایط جنگی است . وجودت در راس دستگاه سیاست خارجی لازم تر است . در قطعنامه این سازمان هم که کاری نکردید گرچه حمله به ایران در جنگ 40 روزه محکوم شده اما در برابر حملات به عربستان وکشورهای عربی هم محکوم شده . دستگاه خارجه باید باز تعریف شود
جزئیات زمان‌ واریز کالابرگ بر اساس کد ملی
پیکان ۱۸ هزارتومانی را ۱۰ درصد معلمان داشتند، پراید ۹۰۰ میلیون تومانی را ۹۵ درصد
قیمت طلا و سکه امروز ۲۳ مهر/ رکورد جدید زده شد
کاخ سفید دستور تعلیق حمله به ایران را صادر کرد
تست خودروی پرنده تسلا رودستر را ببینید
تمدید مهلت ثبت درخواست افزایش اعتبار کالابرگ
آمریکا با انداختن این بمب‌ها به جنگ با ایران پایان می‌دهد!
ویدیوهای صید آیفون از کشتی در حال غرق در تنگه هرمز
ایران منتظر شکست نتانیاهو نباشد!/ مخالفان نتانیاهو هم همان سیاست را ادامه می‌دهند
قیمت طلا و سکه امروز ۲۵ مهر / سکه امامی رکوردار ریزش امروز شد!
خوداظهاری کالابرگ؛ سرکار گذاشتن مردم است / بی‌اطلاعی مجلس از جزئیات طرح خوداظهاری
سهمیه ۱۰ هزار دلاری با کارت ملی؛ از کدام بانک‌ها و چگونه ارز بخریم؟
تهدید محسن رضایی را باید جدی گرفت؛ ایران مراکز داده خلیج فارس را تهدید می‌کند
ماجرای زنی که با ۴۰ داور وارد رابطه شد/ تاج ثابت کند از گالیاردی جریمه گرفته تا ابد مرید او می‌شوم/ آیا مردم از این فوتبال رضایت دارند؟
اثرات مصرف «اسپیرولینا» بر سلامت کبد
پیکان ۱۸ هزارتومانی را ۱۰ درصد معلمان داشتند، پراید ۹۰۰ میلیون تومانی را ۹۵ درصد  (۱۹۶ نظر)
تشکر دختر رضا پهلوی از روبیو برای توهین به تاریخ ایران  (۱۳۱ نظر)
خوداظهاری کالابرگ؛ سرکار گذاشتن مردم است / بی‌اطلاعی مجلس از جزئیات طرح خوداظهاری  (۱۱۰ نظر)
ایرانِ قاجاری در ذهن دیپلمات سابق؟! / آقای دیپلمات عینک تسلیم را بردارید  (۱۰۴ نظر)
ویدیوی جنجالی مهمانی زن ایرانی برای سه افغانستانی  (۹۶ نظر)
سخنان لیلاز که باعث خشم لرها شده را ببینید و بشنوید  (۹۲ نظر)
شعارهای بامزه سوپرانقلابی‌ها مقابل خانه حسن روحانی  (۷۵ نظر)
آرش روی صحنه، وطن در میدان؛ آزمون ملی‌گرایی در روزهای جنگ  (۷۱ نظر)
رشد آسانسوری یک مدیر بی‌تجربه در وزارت نفت؛ انگار یک ستوان سوم را سرلشکر کرده‌اند!  (۶۹ نظر)
کیهان: ظریف، روحانی و مرعشی در پازل دشمن اند  (۶۷ نظر)
تغییر رئیس صدا و سیما حتمی شد  (۵۵ نظر)
ممنوعیت حجاب در مدارس آذربایجان؛ آقای مؤمنی، در باکو چه چیزی را تحسین می‌کنید؟  (۵۰ نظر)
تصویر جدید از سیدمحمد خاتمی با عصا  (۴۵ نظر)
نسخه ظریف و مرعشی برای نجات ایران؛ تکرار ترکمنچای!  (۴۱ نظر)
ردپای دو کشور عربی در ناامنی‌های سیستان‌وبلوچستان / عملیات گروهک‌ها تغییر کرده است  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005s0j
tabnak.ir/005s0j