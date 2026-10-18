دیدار عراقچی و فواد حسین در بغداد

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان امروز یکشنبه با وزیر امور خارجه عراق در بغداد دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش تابناک؛ عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان امروز یکشنبه با وزیر امور خارجه عراق در بغداد دیدار و گفت‌وگو کرد.

طرفین در این دیدار موضوعات دوجانبه و مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی را مورد گفت‌وگو قرار دادند.