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دیدار عراقچی با دبیرکل سازمان همکاری اسلامی

وزیر امور خارجه با دبیرکل سازمان همکاری‌های اسلامی دیدار و گفت‌وگو کرد.
کد خبر: ۱۳۹۹۱۶۱
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عباس عراقچی

به گزارش تابناک، «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران عصر شنبه ۲۵ مهر در ادامه رایزنی‌های خود در حاشیه پنجاه و دومین نشست شورای وزرای امور خارجه سازمان همکاری‌های اسلامی با «اسماعیل ولد شیخ» دبیرکل سازمان همکاری‌های اسلامی دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار درباره مسائل جهان اسلام و موضوعات دستور کار سازمان تبادل نظر شد. وزیر امور خارجه کشورمان ضمن تبریک به دبیرکل جدید سازمان همکاری اسلامی، بر اهمیت نقش‌آفرینی اثرگذار سازمان همکاری اسلامی برای تقویت همبستگی بین کشورهای اسلامی و مقابله با چالش‌ها و تهدیدهای مشترک علیه جهان اسلام، خصوصا در رابطه با موضوع فاسطین اشغالی تاکید کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به جایگاه ایران به عنوان یکی از کشورهای موسس سازمان همکاری اسلامی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران انتظار دارد دبیرخانه سازمان با رویکردی حرفه‌ای و بی‌طرفانه در راستای تقویت تفاهم و همبستگی اسلامی فعالیت کند و مانع از بروز هرگونه شائبه‌ای مبنی بر سوگیری دبیرخانه له یا علیه هر یک از کشورهای عضو شود.

در این دیدار، درباره تحولات شبه‌جزیره عربستان و تشدید درگیری‌ها نیز گفتگو شد و وزیر امور خارجه کشورمان بر آمادگی ایران برای فراهم‌آوردن امکان گفتگو و تعامل بین عربستان و یمن تاکید کرد.

دبیرکل سازمان همکاری اسلامی ضمن تقدیر از مشارکت وزیر امور خارجه در اجلاس، تصریح کرد که دبیرخانه سازمان همکاری اسلامی مشتاق بهره‌گیری از تجارب و ظرفیت‌های ایران برای طراحی و پیشبرد ابتکارهای جدید در زمینه میانجیگری و حل و فصل اختلافات بین کشورهای اسلامی است.

این نخستین حضور ولد شیخ به عنوان دبیرکل جدید سازمان همکاری اسلامی در نشست شورای وزیران است.

گفتنی است، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، صبح امروز شنبه ۲۵ مهر، به منظور شرکت در پنجاه و دومین اجلاس شورای وزرای امور خارجه سازمان همکاری‌های اسلامی، وارد فرودگاه بغداد پایتخت عراق شد و مورد استقبال معاون وزیر امور خارجه عراق قرار گرفت. پنجاه و دومین اجلاس شورای وزرای امور خارجه سازمان همکاری اسلامی، ۲۵ و ۲۶ مهر در بغداد برگزار می‌شود. شعار محوری این نشست «گفت‌وگو و همبستگی، دو ستون اساسی برای ترویج صلح و توسعه پایدار» است. وزیر امور خارجه در این سفر ضمن سخنرانی در اجلاس وزیران، با همتایان خود از کشورهای اسلامی دیدار و رایزنی‌های دو جانبه خواهد داشت.

 

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عباس عراقچی وزیر امور خارجه سازمان همکاری های اسلامی
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