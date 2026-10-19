بوی گوشت از دست تان نمی‌ رود؟

به گزارش تابناک؛ اچربی گوشت و بوی آن ممکن است بعد از شستن دست‌ها هم روی پوست باقی بماند. با چند روش ساده می‌توانید چربی، بوی نامطبوع و ذرات باقی‌مانده گوشت را از دست‌ها پاک کنید و بعد از آشپزی احساس تمیزی بیشتری داشته باشید.

بهترین روش برای پاک کردن چربی گوشت از دست

۱. ابتدا دست‌ها را با آب سرد بشویید

اگر دست‌هایتان به چربی گوشت آغشته شده، ابتدا آنها را با آب سرد یا ولرم آبکشی کنید. آب خیلی داغ ممکن است چربی را روی پوست پخش کند و شست‌وشو را سخت‌تر کند.

۲. مایع ظرفشویی را جایگزین صابون نکنید، اما برای چربی می‌تواند کمک‌کننده باشد

برای چربی‌های سرسخت، مقدار کمی شوینده مناسب و ملایم را روی دستمال یا اسفنج نرم بزنید و فقط در صورت سازگاری با پوست، دست‌ها را به‌آرامی تمیز کنید. سپس دست‌ها را کاملاً با آب بشویید.

۳. از جوش شیرین برای چربی باقی‌مانده استفاده کنید

مقدار کمی جوش شیرین را با آب مخلوط کنید تا خمیر نرمی ایجاد شود. دست‌ها را به‌آرامی با آن ماساژ دهید و سپس آبکشی کنید. از ساییدن شدید پوست خودداری کنید.

۴. برای بوی گوشت، دست‌ها را با صابون بشویید

پس از پاک شدن چربی، دست‌ها را با صابون و آب بشویید و قسمت‌هایی مانند نوک انگشتان و زیر ناخن‌ها را نیز تمیز کنید.

۵. آب‌لیمو می‌تواند بوی باقی‌مانده را کاهش دهد

چند قطره آب‌لیمو را می‌توان برای کاهش بوی باقی‌مانده روی دست استفاده کرد و سپس دست‌ها را با آب شست. اگر پوست حساس، خشک یا ترک‌خورده دارید، بهتر است از این روش استفاده نکنید؛ آب‌لیمو ممکن است باعث تحریک پوست شود.

۶. زیر ناخن‌ها را تمیز کنید

گاهی بوی گوشت به دلیل باقی ماندن ذرات کوچک زیر ناخن‌هاست. با یک برس نرم ناخن و صابون، این قسمت‌ها را به‌آرامی تمیز کنید.

۷. در پایان دست‌ها را مرطوب کنید

شست‌وشوی مکرر می‌تواند باعث خشکی پوست شود. پس از خشک کردن دست‌ها، استفاده از یک مرطوب‌کننده ساده می‌تواند به حفظ رطوبت پوست کمک کند.

چطور از ماندن بوی گوشت روی دست جلوگیری کنیم؟

اگر هنگام آشپزی زیاد با گوشت خام کار می‌کنید، استفاده از دستکش یک‌بارمصرف مخصوص مواد غذایی می‌تواند تماس مستقیم گوشت و چربی آن با پوست را کمتر کند. همچنین بهتر است بعد از تماس با گوشت خام، دست‌ها و سطوح آشپزخانه را به‌خوبی تمیز کنید.

چند نکته مهم هنگام شستن دست بعد از کار با گوشت

دست‌ها را با آب و صابون به‌خوبی بشویید.

زیر ناخن‌ها و بین انگشتان را فراموش نکنید.

از اسکاچ زبر برای پوست دست استفاده نکنید.

برای از بین بردن بو، مواد مختلف را با یکدیگر مخلوط نکنید.

اگر پوست دستتان دچار زخم یا ترک است، از آب‌لیمو و مواد اسیدی استفاده نکنید.

نکته طلایی

برای اینکه بوی گوشت کمتر روی دست بماند، اول چربی را پاک کنید و بعد سراغ از بین بردن بو بروید. وقتی چربی از سطح پوست پاک شود، شستن و از بین بردن بوی باقی‌مانده نیز آسان‌تر خواهد بود.