تناقض عجیب در فوتبال زنان

در فوتبال زنان، ظاهراً ورود مردان ممنوع است، حتی اگر خبرنگار، عکاس یا مدیر باشگاه باشند. با این حال، حضور یک داور مرد در اتاق VAR دیدار پرسپولیس و استقلال، تناقضی عجیب را رقم زده که سازمان لیگ باید درباره آن توضیح دهد.

سازمان لیگ فوتبال در نامه‌ای به باشگاه‌ها اعلام کرد: ورود آقایان به مسابقات فوتبال زنان ممنوع است. این ممنوعیت تنها به تماشاگران محدود نمی‌شود و خبرنگاران، عکاسان، فیلمبرداران و حتی مدیران مرد باشگاه‌ها را نیز در بر می‌گیرد.

به گزارش تابناک، این دستور در شرایطی صادر شده که پیش از این هم حضور مردان در مسابقات زنان آزاد نبوده و اگر عوامل اجرایی مسابقه از جمله مدیران باشگاه یا مسئولان رسانه‌ای رقم خورده، کنترل آن به عهده سازمان لیگ بوده است. با این حال فارغ از بحث عدم تبعیض که از سوی فیفا مطرح شده و حضور زنان تماشاگر در دیدار مردان با فشار فیفا به نتیجه رسید، این موضوع در فوتبال زنان هم قابل بحث است. از سوی دیگر پرسش دیگر این است که اگر سازمان لیگ حضور مردان در مسابقات فوتبال زنان را ممنوع کرده، چطور فدراسیون فوتبال موعود بنیادی‌فر را به عنوان داور VAR دیدار زنان پرسپولیس و استقلال معرفی کرده است؟