اگر پارگی هر بار در همان نقطه تکرار می‌شود، نخ را با فشار بیشتری عبور ندهید. آنچه برای پیگیری کمک می‌کند، دانستن محل مشکل، زمان شروع آن و ارتباطش با درمان قبلی است. تشخیص علت با معاینه انجام می‌شود، نه با چند بار کشیدن نخ در خانه.

به گزارش تابناک؛ نخ دندان را از چند فاصله عبور می‌دهید، اما به یک نقطه که می‌رسید، رشته‌هایش باز می‌شود یا نخ پاره می‌شود. شاید همان دندانی باشد که تازه پر کرده‌اید؛ شاید هم مشکل از قبل وجود داشته است. این اتفاق به‌تنهایی ثابت نمی‌کند که دندان پوسیده است یا پرکردگی باید عوض شود. روش نخ‌کشیدن و وضعیت سطح دندان یا ترمیم، هر دو نیاز به بررسی دارند.

اگر پارگی هر بار در همان نقطه تکرار می‌شود، نخ را با فشار بیشتری عبور ندهید. آنچه برای پیگیری کمک می‌کند، دانستن محل مشکل، زمان شروع آن و ارتباطش با درمان قبلی است. تشخیص علت با معاینه انجام می‌شود، نه با چند بار کشیدن نخ در خانه.

چرا محل تکرار پارگی نخ دندان مهم است؟

پاره شدن نخ در فاصله‌های مختلف با گیر کردن آن کنار یک دندان مشخص، الگوی یکسانی ندارد. در حالت اول، انتخاب وسیله و نحوه استفاده هم باید مرور شوند. در حالت دوم، سطح دندان و هر ترمیمی که در آن ناحیه وجود دارد، توجه بیشتری می‌خواهد. این تفاوت فقط به توصیف مشکل کمک می‌کند و جای تشخیص را نمی‌گیرد.

«تماس بین دو دندان» همان جایی است که سطح کناری دندان‌ها به هم نزدیک می‌شود. نخ باید از این بخش عبور کند تا بتوانید کناره هر دندان را تمیز کنید. عبور دشوار نخ، گیر کردن هنگام خروج و ریش‌ریش شدن آن را جدا از هم توصیف کنید؛ لازم نیست برای پیدا کردن علت، محل را بار‌ها امتحان کنید.

مثلاً جمله «نخ کنار دندان آسیاب سمت راست موقع بیرون آمدن رشته‌رشته می‌شود» برای دندانپزشک روشن‌تر از «نخ دندانم خراب است» است. اگر مشکل پس از یک پرکردگی تازه شروع شده، زمان آن را هم بگویید. اگر از قبل وجود داشته، این نکته را فراموش نکنید.

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اگر مشکل کنار پرکردگی است، چه چیزی بررسی می‌شود؟

لبه پرکردگی، سطح آن و تماسش با دندان کناری از بخش‌هایی هستند که در معاینه بررسی می‌شوند. برجستگی یا ناصافی لبه ترمیم می‌تواند عبور نخ را مختل کند.

نام ماده هم پاسخ نهایی را نمی‌دهد. سفید یا نقره‌ای بودن پرکردگی، به‌تنهایی مشخص نمی‌کند چرا نخ گیر می‌کند. سابقه درمان، معاینه و وضعیت خود دندان باید کنار هم قرار بگیرند. اگر قرار باشد ترمیم بررسی یا اصلاح شود، آشنایی با مراحل پر کردن دندان کمک می‌کند تفاوت بازسازی بخش آسیب‌دیده با تنظیم سطح پرکردگی را بهتر بشناسید.

وجود درد یا گیر غذایی را هم گزارش کنید، اما نبود این نشانه‌ها را دلیل سالم بودن قطعی دندان ندانید. هدف مراجعه، روشن شدن علت است؛ قرار نیست هر مراجعه برای پارگی نخ به تعویض پرکردگی ختم شود.

تا زمان معاینه چگونه از این ناحیه مراقبت کنیم؟

نمای نزدیک یک رشته نخ دندان سالم در کنار رشته‌ای با انتهای فرسوده

تصویر صرفاً برای نمایش تفاوت نخ سالم و فرسوده است؛ ظاهر نخ علت مشکل دندان را مشخص نمی‌کند.

در آموزش نخ‌کشیدن انجمن دندانپزشکی آمریکا بر حرکت ملایم و وارد نکردن ضربه به لثه تأکید شده است. برای مراقبت روزمره، این چهار نکته را رعایت کنید:

با قسمت تمیز نخ شروع کنید. اگر نخ ریش‌ریش شده، آن بخش را دوباره بین دندان‌ها نبرید.

نخ را آرام هدایت کنید. حرکت باید کنترل‌شده باشد؛ نخ را ناگهانی به سمت لثه رها نکنید.

کناره هر دندان را جدا تمیز کنید. نخ را به شکل حرف C به سطح کناری دندان نزدیک کنید و آرام بالا و پایین ببرید.

در برابر گیرکردن، نیرو را بیشتر نکنید. اگر حرکت ملایم ممکن نیست یا درد ایجاد می‌کند، تلاش مکرر را متوقف کنید و برای بررسی تماس بگیرید.

اگر تکه‌ای از نخ مانده و با حرکت ملایم بیرون نمی‌آید، با سوزن یا وسیله فلزی سراغ آن نروید. همچنین لبه پرکردگی را در خانه سوهان نزنید. تمیز کردن سایر نواحی را ادامه دهید و درباره وسیله مناسب برای فاصله مشکل‌دار از دندانپزشک راهنمایی بگیرید.

آیا لازم است پرکردگی عوض شود؟

همیشه چنین نیازی وجود ندارد. اصلاح سطح، تعمیر موضعی و تعویض کامل باید با توجه به وضعیت هر دندان انتخاب شوند. ناصافی قابل اصلاح با شکستگی یا آسیب گسترده، تصمیم یکسانی ندارد.

در بعضی موارد، اصلاح شکل یا صاف کردن سطح ترمیم مطرح است. در برخی موارد، بخشی از ترمیم قابل تعمیر است؛ و گاهی تعویض لازم می‌شود. انتخاب میان این راه‌ها به ارزیابی دندان و ترمیم بستگی دارد. سن پرکردگی یا پارگی نخ، به‌تنهایی معیار کافی برای این تصمیم نیست.

اگر پس از معاینه بازسازی با ماده همرنگ مطرح شود، ترمیم دندان با کامپوزیت یکی از گزینه‌های قابل بررسی است. کامپوزیت ماده‌ای همرنگ دندان است که برای بازسازی بخش آسیب‌دیده به کار می‌رود؛ کاربرد ترمیمی آن با پوشاندن سطح دندان برای تغییر ظاهر لبخند یکسان نیست. انتخاب ماده به محل و اندازه آسیب و شرایط دندان وابسته است.

چه زمانی پیگیری را عقب نیندازیم؟

اگر پارگی نخ در یک نقطه ادامه دارد، برای معاینه وقت بگیرید؛ به‌خصوص اگر مشکل پس از درمان تازه شروع شده یا تمیز کردن آن فاصله را دشوار کرده است. درد هنگام جویدن، حساسیت تازه، گیر غذایی یا خونریزی تکرارشونده را هم هنگام تماس شرح دهید. هیچ‌کدام از این نشانه‌ها به‌تنهایی علت را مشخص نمی‌کنند.

راهنمای دندان‌درد NHS توصیه می‌کند دندان‌دردی که بیش از دو روز ادامه دارد، با درد هنگام گاز زدن یا تب همراه است، یا با تورم گونه و فک بروز می‌کند، توسط دندانپزشک بررسی شود. تورمی که تنفس، بلع یا صحبت کردن را دشوار می‌کند، نیازمند رسیدگی فوری پزشکی است. این نشانه‌ها را به حساب «مشکل ساده نخ دندان» نگذارید.

اگر فقط نخ پاره می‌شود و نشانه دیگری ندارید، از تشخیص خانگی یا انتخاب درمان بر اساس تجربه دیگران خودداری کنید. آنچه اهمیت دارد، امکان تمیز کردن ناحیه و بررسی علت تکرار مشکل است.

پیش از مراجعه چه اطلاعاتی یادداشت کنیم؟

دست‌های دستکش‌پوش در حال بررسی مدل دندان با آینه دندانپزشکی

تصویر آموزشی از بررسی مدل دندان؛ تشخیص وضعیت دندان واقعی به معاینه نیاز دارد.

برای توصیف مشکل، نام تخصصی دندان لازم نیست. مشخص کنید کدام سمت دهان و کدام فاصله درگیر است. سپس این موارد را یادداشت کنید:

از چه زمانی متوجه مشکل شده‌اید و آیا قبل یا بعد از پرکردگی بوده است؟

نخ هنگام ورود گیر می‌کند یا هنگام بیرون آمدن ریش‌ریش می‌شود؟

آیا با وسیله دیگری هم همین مشکل را داشته‌اید؟ برای پاسخ دادن، آزمایش مکرر انجام ندهید.

آیا درد، حساسیت، خونریزی یا گیر غذایی هم وجود دارد؟

این یادداشت کوتاه، گفت‌و‌گو در معاینه را دقیق‌تر می‌کند. پارگی مکرر نخ یک مشاهده قابل پیگیری است؛ از آن نمی‌توان حکم قطعی درباره پوسیدگی، کیفیت درمان قبلی یا نیاز به تعویض پرکردگی صادر کرد.

منبع: یک پزشک