بهترین روش شور انداختن

به گزارش تابناک؛ ترشی‌ها مخلفات خوشمزه‌ای هستند که در کنار وعده‌های غذایی استفاده می‌شوند و تنوع بالایی دارند. با فرا رسیدن فصل پاییز و فراوان شدن گل کلم، بازار تهیه انواع ترشی‌ها رونق می‌گیرد، زیرا گل کلم پایه اصلی بسیاری از ترشی‌های خوشمزه است. می‌توان گفت شور و ترشی یکی از بهترین مخلفات همراه غذا در فصل پاییز و زمستان است.

شور مخلوط یکی از این مخلفات خوشمزه و محبوب پاییزی است و از آنجا که در تهیه آن از مخلوط آب و نمک استفاده می‌شود، به آن شور می‌گویند. برای درست کردن شور روش‌های متفاوتی وجود دارد. بهترین روش آن است که از اندازه‌های دقیق برای نمک، سرکه و آب استفاده کنید.

ما در این مطلب می‌خواهیم بهترین روش درست کردن شور را به شما آموزش بدهیم، پس در ادامه این مطلب با طرز تهیه شور خوشمزه همراه ما باشید.

مواد لازم

گل کلم: 1 عدد

کرفس متوسط: 1 عدد

خیار: 4 عدد

فلفل دلمه‌ای رنگی: 2 عدد

هویج: 4 عدد

سبزی معطر شامل (نعناع، گشنیز، ترخون، شوید و مرزه): به میزان لازم

سیر: 2 بوته بزرگ

آب سرد: 2 لیتر

سرکه: 1 پیمانه

پودر تخم گشنیز: 1 قاشق غذاخوری

نمک: 4 قاشق غذاخوی سرپر

زردچوبه: 1 پیمانه

فلفل قرمز: به اندازه لازم

طرز تهیه

مرحله اول؛ خرد کردن سبزیجات:

گل کلم، هویج، کرفس، فلفل دلمه‌ای و خیار را بشویید و اجزاه بدهید خشک شود، سپس همه سبزیجات را خرد کنید.

سبزیجات خرد شده را روی پارچه تمیز پهن کنید و یک روز زمان بدهید تا کاملا خشک شوند.

مرحله دوم؛ چینش سبزیجات:

شیشه‌های موردنظرتان را آماده کنید.

مقدای از ترکیب گل کلم، خیار، هویج، فلفل دلمه‌ای و خیار خرد شده را داخل شیشه بریزید، سپس کمی سبزی معطر و چند حبه سیر روی سبزیجات بریزید.

لایه بعدی را هم مثل لایه قبلی داخل شیشه بریزید و این کار را به صورت لایه به لایه تا جایی که شیشه پر شود، ادامه بدهید.

مرحله سوم؛ درست کردن آب نمک:

آب را داخل یک کاسه مناسب بریزید، سپس نمک، فلفل قرمز، زردچوبه، پودر تخم گشنیز و سرکه را اضافه کنید و با قاشق خوب هم بزنید تا یکدست شود.

حالا ترکیب آب و نمک را داخل شیشه‌ها بریزید، طوری که کاملا شیشه‌ها پر شود و آب نمک روی سبزیجات را بگیرد.

درب شیشه‌ها را محکم ببندید و آنها را در جای سرد و خنک قرار بدهید.

حدودا 15 روز بعد شور خوشمزه ما آماده سرو است، نوش جان.

نکات مهم برای درست کردن شور

در ازای هر 1 لیتر آب 2 قاشق غذاخوری نمک اضافه کنید. اگر نمک شور بیش از حد کم باشد، علاوه‌بر اینکه شور شما بی‌مزه می‌شود، ممکن است کپک بزند و ماندگاری بالایی نداشته باشد. همچنین اگر نمک را بیش از اندازه اضافه کنید، بیش از حد شور می‌شود و ممکن است قابل خوردن نباشد؛ بنابراین نمک را به اندازه‌ای اضافه کنید که نه بیش از حد شور و نه بیش از حد بی‌نمک باشد.

برای خوش طعم شدن شور بهتر است از سبزیجات معطر مانند ترخون، برگ مو و یا برگ کرفس استفاده کنید.

سعی کنید 15 الی 20 روز بعد درب شیشه شور را باز کنید و زودتر از این زمان به سراغش نروید.

برای اینکه شور شما خوشرنگ شود، می‌توانید داخل هر شیشه یک برگ کلم برگ بنفش اضافه کنید یا کمی رنگ غذا یا زعفران آب کرده اضافه کنید.

سرکه‌ها انواع گوناگونی دارند و بهترین نوع سرکه برای تهیه ترشی سرکه انگور است. رنگ سرکه انگور قرمز است و طعم ملایم‌تری نسبت به سرکه سفید دارد.

ترشی را در ظرف شیشه‌ای بریزید. ظرفی که برای ترشی در نظر گرفته‌اید، باید کاملاً تمیز و خشک باشد. در غیر این صورت ترشی کپک می‌زند. در ظرف را هم محکم ببندید تا هوا نکشد. اگر هوا بکشد، ترشی خراب می‌شود.

منبع: فرارو