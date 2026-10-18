دست یک زن ۴۸ ساله حین کار با چرخ‌گوشت صنعتی در یک مغازه تهیه غذا در خیابان فلسطین تهران، تا ناحیه مچ در دستگاه گیر کرد و عملیات رهاسازی دست او با تلاش آتش‌نشانان در بیمارستان انجام شد.

به گزارش تابناک؛ بی‌احتیاطی هنگام کار با چرخ‌گوشت صنعتی در یک مغازه اغذیه و تهیه غذا در خیابان فلسطین، به آسیب‌دیدگی شدید دست یک زن ۴۸ ساله انجامید.

جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی گفت: این حادثه ساعت ۱۰:۱۴ صبح امروز در خیابان فلسطین، پایین‌تر از خیابان زرتشت به سامانه ۱۲۵ اطلاع داده شد که بی‌درنگ نیرو‌های عملیاتی دو ایستگاه آتش‌نشانی عازم محل حادثه شدند.

وی ادامه داد: با حضور نجاتگران در محل مشخص شد دست چپ یک زن ۴۸ ساله ایرانی حین کار تا ناحیه مچ به درون گلویی چرخ‌گوشت صنعتی کشیده شده و به شدت گیر افتاده است.

ملکی افزود: نیرو‌های آتش‌نشانی به دلیل حساسیت موضوع و جلوگیری از آسیب مضاعف، چرخ‌گوشت را به همراه دست مصدوم از روی میز کار جدا کردند و فرد بی‌درنگ با همراهی عوامل اورژانس به مرکز درمانی انتقال یافت. هم‌زمان گروه نجات شماره یک آتش‌نشانی نیز در بیمارستان مستقر شد.

سخنگوی آتش نشانی گفت: با رسیدن مصدوم به بیمارستان، آتش‌نشانان در داخل اتاق عمل و زیر نظر کادر درمان عملیات رهاسازی را آغاز کردند و در زمانی کوتاه با برش قطعات دستگاه، دست مصدوم را خارج کرده و وی را برای ادامه درمان در اختیار جراحان قرار دادند. دست این کارگر از ناحیه انگشتان و کف دست دچار جراحت‌های سنگین شده است. این عملیات در ساعت ۱۱:۳۰ پایان یافت.

آتش‌نشانی با تأکید بر قدرت بسیار بالای موتور و گیربکس چرخ‌گوشت‌های صنعتی هشدار داد:

از به‌کارگیری نیرو‌های کم‌تجربه یا آموزش‌ندیده برای کار با تجهیزات پرخطر صنعتی خودداری شود.

دستگاه‌ها مجهز به وسایل ایمنی، گوشت‌کوب مخصوص و استاندارد باشند و سلامت فنی آنها بررسی شود.

در صورت بیماری، خستگی مفرط یا کاهش هوشیاری کارگر، از سپردن چرخ‌گوشت به وی پرهیز شود.

استفاده از لوازم حفاظت فردی مناسب در محیط‌های تهیه غذا، رستوران‌ها و کارگاه‌های فرآورده‌های پروتئینی الزامی است.

منبع: تسنیم