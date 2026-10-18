En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تبلیغات تابناک صفحه خبر
آکادمی شنا
تابناک گزارش می‌دهد

کار سخت عراقچی در بغداد؛ آیا محکومیت انصارالله به بیانیه پایانی سازمان همکاری اسلامی راه می‌یابد؟

هشدار عراقچی درباره پیامد‌های تکرار ادعای حمله به مکه و مدینه در حالی مطرح می‌شود که دبیرکل سازمان همکاری اسلامی موضعی صریح علیه حملات منتسب به انصارالله یمن اتخاذ کرده است.
کد خبر: ۱۳۹۹۲۸۴
| |
1173 بازدید
سازمان همکاری اسلامی

به گزارش خبرنگار بین الملل تابناک، نشست پنجاه و دوم شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری اسلامی در بغداد، در شرایطی برگزار می‌شود که تحولات یمن و حملات موشکی منتسب به جنبش انصارالله علیه اهدافی در عربستان سعودی، به یکی از موضوعات حساس روابط کشور‌های اسلامی تبدیل شده است. 

در چنین فضایی، اظهارات سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، درباره ادعای حمله به مکه مکرمه و مدینه منوره، نشان می‌دهد تهران نسبت به تبدیل این مسئله به محور یک موضع‌گیری جمعی علیه انصارالله نگران است.

بیشتر بخوانید:

عراقچی در دیدار با فؤاد حسین، وزیر خارجه عراق، با تأکید بر اینکه بحران یمن از مسیر زور و محاصره حل نخواهد شد، آمادگی ایران را برای کمک به فراهم‌کردن زمینه گفت‌و‌گو میان طرف‌های درگیر اعلام کرد. 

وی همچنین با اشاره به رد قاطع ادعای حمله به شهر‌های مقدس از سوی ارتش یمن، تصریح کرد تکرار این ادعا به مصلحت امت اسلامی نیست و نباید زمینه‌ساز افتراق و انشقاق در سازمان همکاری اسلامی شود.

از طرف دیگر عراقچی اعلام کرده که هنوز قطعنامه‌های نشست نهایی نشده و نگارش بیانیه پایانی نیز کامل نشده است. 

او گفته است ایران در مذاکرات مربوط به یمن مواضع خود را بیان کرده و امیدوار است در متن نهایی «انصاف و توازن» رعایت شود.

عراقچی تصریح کرده است که اگر این اصول رعایت نشود، ایران نمی‌تواند با قطعنامه مربوط به یمن همراهی کند؛ در این صورت، حق تحفظ خود را اعلام خواهد کرد و حتی ممکن است صراحتاً مخالفت خود را با قطعنامه اعلام کند. او تأکید کرده که تصمیم نهایی به متن تصویب‌شده بستگی دارد.

موضع دبیرکل درباره حملات به مکه و مدینه

اسماعیل ولد شیخ احمد، دبیرکل سازمان همکاری اسلامی، در افتتاحیه نشست وزیران خارجه این سازمان در بغداد، بر ضرورت تقویت ثبات منطقه‌ای، تحکیم همبستگی اسلامی و اتخاذ تصمیم‌های متناسب با چالش‌های پیش روی جهان اسلام تأکید کرده بود. 

او حملات منتسب به انصارالله یمن علیه عربستان سعودی را به‌شدت محکوم کرد و گفت این حملات نقض آشکار حاکمیت ملی عربستان، حرمت اماکن مقدس اسلامی و ثبات منطقه است. وی همچنین این اقدامات را مغایر با ارزش‌های اسلامی و انسانی، حقوق بین‌الملل و منشور سازمان همکاری اسلامی دانست

نشست بغداد نیز با شعار «گفت‌و‌گو و همبستگی؛ دو رکن اساسی برای ارتقای صلح و توسعه پایدار» برگزار می‌شود؛ شعاری که بر ضرورت هماهنگی میان کشور‌های عضو دلالت دارد.

دبیرخانه سازمان همکاری اسلامی در ۱۵ سپتامبر، حملات منتسب به حوثی‌ها علیه مکه و منطقه مدینه را محکوم کرده و این اقدامات را تعرض به اماکن مقدس و زیرساخت‌های غیرنظامی دانسته بود. این دبیرخانه همچنین در ۳۰ سپتامبر، حمله منتسب به انصارالله یمن به تأسیسات برق در مدینه را محکوم کرد.

بنابراین، موضع قبلی دبیرخانه نشان می‌دهد که محکومیت چنین حملاتی، حتی پیش از نشست بغداد، در دستور کار سیاسی سازمان قرار داشته است. 

از این منظر، طرح دوباره موضوع در بیانیه پایانی دور از انتظار نیست.

اختلاف بر سر اصل حمله و پیامد‌های سیاسی آن

نکته مهم در این پرونده، تفاوت میان محکومیت حمله به اماکن مقدس در صورت اثبات و پذیرش مسئولیت یک گروه مشخص در وقوع آن است. 

در ۱۵ اکتبر، ائتلاف به رهبری عربستان اعلام کرد یک موشک کروز را بر فراز منطقه مدینه رهگیری کرده است؛ اما در همان گزارش، مسئولیت حمله به انصارالله نسبت داده نشد و سخنگوی نظامی این جنبش نیز دست داشتن در آن را رد کرد.

از این رو، تأکید عراقچی را می‌توان تلاشی برای جلوگیری از تبدیل یک ادعای مورد اختلاف به مبنای اجماع سیاسی علیه انصارالله ارزیابی کرد؛ به‌ویژه آنکه چنین موضعی ممکن است بر فضای مذاکرات مربوط به یمن و روابط ایران با کشور‌های اسلامی تأثیر بگذارد.

در مقابل، عربستان سعودی و کشور‌هایی که بر ضرورت حفاظت از اماکن مقدس تأکید دارند، می‌توانند موضوع امنیت مکه و مدینه را مسئله‌ای فراتر از اختلافات سیاسی و نظامی یمن معرفی کنند. 

همین حساسیت مذهبی، امکان توافق بر سر محکومیت تعرض به اماکن مقدس را افزایش می‌دهد، هرچند توافق درباره انتساب حمله به یک بازیگر مشخص، مسئله‌ای جداگانه است.

آیا پیش‌بینی تهران محقق می‌شود؟

با توجه به موضع قبلی دبیرخانه سازمان همکاری اسلامی و حساسیت کشور‌های عضو نسبت به امنیت اماکن مقدس، احتمال طرح مجدد این پرونده و حتی انعکاس محکومیت حملات منتسب به انصارالله در بیانیه پایانی قابل توجه است. 

بر اساس سخنان عراقچی، تهران ممکن است اعلام کند که با بخش مشخصی از قطعنامه موافق نیست و موضع خود را از موضع جمعی سازمان متمایز می‌کند؛ بدون اینکه لزوماً با تمام بیانیه مخالفت کند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
سازمان همکاری اسلامی جنگ یمن انصارالله یمن حمله به مکه حوثی های یمن ایران عباس عراقچی اسماعیل ولد شیخ احمد
 مصاحبه‌های جنجالی خیابانی در فضای مجازی؛ بازدید به قیمت ابتذال و حریم نوجوانان
بازخوانی تاریخ؛ جلاد نازی ها ؛ مردی که دار میزد اما رزومه اش دروغ بود !
درباره پیروز مجتهدزاده ؛ مردی که ژئوپلیتیک ایران را به لندن برد
هتل آزادی
گزارش خطا
مطالب مرتبط
یمن اهرم تهران برای رفع محاصره دریایی است/ «انصارالله» نیابتی ایران نیست و منافع خود را دارد
چرا عربستان کمک اسرائیل برای جنگ با انصارالله یمن را نمی‌پذیرد؟/ نیرو‌های وابسته به عربستان فروپاشیده‌اند
چرا برتری نظامی عربستان، انصارالله یمن را شکست نداده است؟
شعله ور شدن جنگ یمن؛ انصارالله فشار به بزرگترین صادرکننده نفت جهان را افزایش داد
حمله موشکی و پهپادی یمن به پایگاه نظامی عربستان؛ فرار سرکرده مزدوران سعودی به ریاض
چرا پدافند هوایی عربستان مقابل حملات به فرودگاه ریاض ناکام ماند؟/ انصارالله سامانه هشدار زودهنگام را بی اثر کرد
ایران، عربستان را محاصره کرده است/ انصارالله یمن را نمی‌توان با عملیات نظامی شکست داد
آیا انصارالله پس از تصرف سواحل یمن می‌تواند دریای سرخ را ببندد؟
دروازه باب المندب به کنترل انصارالله یمن درآمد؛ خسارات سنگین به عربستان در «المخا»
آخرین اخبار
اعتراف ونس به ضعف حفاظتی آمریکا در جنگ ایران
دست زن ۴۸ ساله در چرخ‌گوشت صنعتی گیر کرد
پیام مهم فرمانده کل سپاه به وزیر دفاع جدید
موافقت شورای دفاع ملی مصر با اعزام نیرو به عربستان
شاخص بورس منفی شد،۵۳ درصد نمادها سبز ماندند؛ چقدر پول از بورس خارج شد؟
کار سخت عراقچی در بغداد؛ آیا محکومیت انصارالله به بیانیه پایانی سازمان همکاری اسلامی راه می‌یابد؟
توییت جنجالی علی کریمی و عمو خطاب کردن نتانیاهو
کارشناس بی‌بی‌سی چگونه به دانشگاه تهران راه یافت؟
مسئولیت سیاست‌های ارزی قابل پیگیری باشد / مجلس باید قانون بانک مرکزی را اصلاح کند
شغل نونَوار، برای سیاستمداران کهنه‌کار
قیمت طلا و سکه امروز ۲۶ مهر / گران‌ترین سکه بازار، بازنده‌ امروز شد !
پیام قاطع مجلس به دنیا از نگاه پزشکیان
ابهام در ماجرای خونریزی مغزی دانش‌آموز تنکابنی
طرح ایران برای بازگشایی تنگه هرمز در روز ششم؛ مذاکرات با آمریکا از روز هفتم شروع می‌شود
افزایش سرعت وزش باد در تهران از بعدازظهر سه‌شنبه
پیکان ۱۸ هزارتومانی را ۱۰ درصد معلمان داشتند، پراید ۹۰۰ میلیون تومانی را ۹۵ درصد
جزئیات زمان‌ واریز کالابرگ بر اساس کد ملی
کاخ سفید دستور تعلیق حمله به ایران را صادر کرد
تست خودروی پرنده تسلا رودستر را ببینید
آمریکا با انداختن این بمب‌ها به جنگ با ایران پایان می‌دهد!
تمدید مهلت ثبت درخواست افزایش اعتبار کالابرگ
ویدیوهای صید آیفون از کشتی در حال غرق در تنگه هرمز
قیمت طلا و سکه امروز ۲۵ مهر / سکه امامی رکوردار ریزش امروز شد!
ایران منتظر شکست نتانیاهو نباشد!/ مخالفان نتانیاهو هم همان سیاست را ادامه می‌دهند
خوداظهاری کالابرگ؛ سرکار گذاشتن مردم است / بی‌اطلاعی مجلس از جزئیات طرح خوداظهاری
سهمیه ۱۰ هزار دلاری با کارت ملی؛ از کدام بانک‌ها و چگونه ارز بخریم؟
تهدید محسن رضایی را باید جدی گرفت؛ ایران مراکز داده خلیج فارس را تهدید می‌کند
ماجرای زنی که با ۴۰ داور وارد رابطه شد/ تاج ثابت کند از گالیاردی جریمه گرفته تا ابد مرید او می‌شوم/ آیا مردم از این فوتبال رضایت دارند؟
اثرات مصرف «اسپیرولینا» بر سلامت کبد
آیفون‌های پیدا شده کشتی کانتینربر در تنگه هرمز + عکس
پیکان ۱۸ هزارتومانی را ۱۰ درصد معلمان داشتند، پراید ۹۰۰ میلیون تومانی را ۹۵ درصد  (۲۰۲ نظر)
تشکر دختر رضا پهلوی از روبیو برای توهین به تاریخ ایران  (۱۳۱ نظر)
خوداظهاری کالابرگ؛ سرکار گذاشتن مردم است / بی‌اطلاعی مجلس از جزئیات طرح خوداظهاری  (۱۱۱ نظر)
ایرانِ قاجاری در ذهن دیپلمات سابق؟! / آقای دیپلمات عینک تسلیم را بردارید  (۱۰۴ نظر)
ویدیوی جنجالی مهمانی زن ایرانی برای سه افغانستانی  (۹۶ نظر)
سخنان لیلاز که باعث خشم لرها شده را ببینید و بشنوید  (۹۲ نظر)
شعارهای بامزه سوپرانقلابی‌ها مقابل خانه حسن روحانی  (۷۵ نظر)
رشد آسانسوری یک مدیر بی‌تجربه در وزارت نفت؛ انگار یک ستوان سوم را سرلشکر کرده‌اند!  (۶۹ نظر)
کیهان: ظریف، روحانی و مرعشی در پازل دشمن اند  (۶۷ نظر)
تغییر رئیس صدا و سیما حتمی شد  (۵۵ نظر)
ممنوعیت حجاب در مدارس آذربایجان؛ آقای مؤمنی، در باکو چه چیزی را تحسین می‌کنید؟  (۵۰ نظر)
تصویر جدید از سیدمحمد خاتمی با عصا  (۴۵ نظر)
نسخه ظریف و مرعشی برای نجات ایران؛ تکرار ترکمنچای!  (۴۱ نظر)
ویدیوی جنجالی زن محجبه خطاب به لاله مرزبان  (۴۰ نظر)
درخواست جام زهر پایان جنگ با آمریکا در صداوسیما!  (۴۰ نظر)
tabnak.ir/005s16
tabnak.ir/005s16