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کارشناس بی‌بی‌سی چگونه به دانشگاه تهران راه یافت؟

تدریس زهرا بیرشک، معروف به سپیده بیرشک، در دانشگاه تهران پس از اطلاع مسئولان از حضور او در برنامه‌ای از شبکه بی‌بی‌سی لغو شد؛ تصمیمی که پرسش‌هایی درباره معیارهای انتخاب مدرسان مدعو مطرح کرده است.
کد خبر: ۱۳۹۹۲۸۱
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۴
دانشگاه تهران

به گزارش تابناک؛ حضور یک مدرس مدعو با سابقه فعالیت رسانه‌ای در شبکه بی‌بی‌سی در دانشگاه تهران، پس از آنکه مسئولان گروه فلسفه از حضور وی در برنامه این شبکه مطلع شدند، به لغو درس اختصاص‌یافته به او انجامید.

زهرا بیرشک که با نام سپیده بیرشک نیز شناخته می‌شود، در ابتدای نیمسال تحصیلی برای تدریس درس فلسفه هنر در گروه فلسفه دانشکده ادبیات دانشگاه تهران دعوت شده بود و حدود سه هفته در این جایگاه فعالیت داشت. با این حال، طبق اظهارات مسئولان دانشگاه، پس از اطلاع از حضور وی در برنامه شبکه بی‌بی‌سی، ادامه تدریس او متوقف شد.

این اتفاق پرسش‌هایی درباره روند انتخاب مدرسان مدعو، معیار‌های واگذاری مسئولیت آموزشی و نحوه ارزیابی سوابق حرفه‌ای و رسانه‌ای افرادی که در محیط دانشگاهی فعالیت می‌کنند، مطرح کرده است.

کارشناس بی‌بی‌سی چگونه سر از دانشگاه تهران درآورد؟

رئیس دانشگاه تهران: همکاری با این مدرس متوقف شده است

محمدحسین امید، رئیس دانشگاه تهران، با اشاره به سازوکار استفاده از مدرسان مدعو اظهار کرد: دانشگاه تهران نزدیک به ۲۰۰ گروه آموزشی دارد و این گروه‌ها در شرایطی مانند مرخصی یا مأموریت استادان، از افراد به‌صورت حق‌التدریس دعوت می‌کنند و از خدمات آموزشی آنان بهره می‌برند.

وی درباره پرونده بیرشک تصریح کرد: پس از مشخص شدن حواشی مربوط به این فرد، با وجود دعوت قبلی برای تدریس، کلاس او لغو شد و در حال حاضر هیچ‌گونه ارتباط و همکاری با دانشگاه تهران ندارد.

جواد اصغری، رئیس دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، نیز در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس درباره نحوه حضور این مدرس در دانشگاه توضیح داد.

وی گفت: در حال حاضر فردی با نام سپیده بیرشک در سامانه دانشگاه تهران وجود ندارد، اما پس از بررسی موضوع با گروه فلسفه دانشکده مشخص شد که درسی برای زهرا بیرشک در نظر گرفته شده بود.

اصغری افزود: گروه فلسفه در ابتدای نیمسال تحصیلی، درس فلسفه هنر را برای وی برنامه‌ریزی کرده بود و این فرد حدود سه هفته به‌عنوان مدرس مدعو فعالیت داشت.

از فعالیت رسانه‌ای تا حاشیه‌های فضای مجازی

در کنار حضور رسانه‌ای بیرشک، برخی نوشته‌های منتسب به او نیز در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفته است.

از جمله موارد مطرح‌شده، یادداشتی با تعابیری توهین‌آمیز درباره مقدسات و نوشته‌هایی درباره مفاهیم مرتبط با هویت جنسیتی نادودویی است.

حال سوال این است که نظارت بر گزینش اساتید دانشگاه مادر کشور چگونه انجام می‌شود که کارشناس بی بی سی مدرس این دانشگاه می‌شود؟

منبع: فارس

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کارشناس بی بی سی دانشگاه تهران زهرا بیرشک سپیده بیرشک
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۶
11
9
پاسخ
خب کارشناس bbc باشه. اشکالش چیه؟ استاد دانشگاهه. بر اساس یک مرجعی تدریس میکنه. مگه هرکی کارشناس bbc هست دشمن ماست؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۶
9
6
پاسخ
همین دعوای تخصص و تعهده که بعد از 50 سال هنوز توش موندیم. شما باید از تخصصش استفاده کنید نه از موارد اخلاقیش
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۶
مشکل شما اینه که نمیفهمید در دانشگاهی که علوم انسانی تدریس میشه مهمترین موضوع متعهد بودن هست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۶
7
1
پاسخ
خوب لابد خوب بوده رفته كارشناس شده
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