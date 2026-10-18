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آخرین وضعیت اصلاح قانون مهریه از زبان بهروزآذر

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به ایرادهای مطرح‌شده نسبت به طرح نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که بخشی از آن مربوط به اصلاح «مهریه» می‌شود گفت: این مصوبه از منظر قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام و شرع با مغایرت‌هایی مواجه است و مجلس باید اصلاحات موردنظر را در کمیسیون حقوقی و قضایی اعمال کند.
کد خبر: ۱۳۹۹۲۵۸
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1099 بازدید
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۴
زهرا بهروز آذر

به گزارش تابناک؛ زهرا بهروزآذر، درباره آخرین روند بررسی اصلاح مهریه که بخشی از طرح جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است گفت: مصوبه مهریه طبق فرایند بعد از مجلس، به شورای نگهبان و مجمع تشخیص ارسال شد که ما هم به عنوان کارشناس این حوزه نظراتمان را اعلام و در جلسات مجمع حضور پیدا کردیم، حتی با پژوهشگاه شورای نگهبان هم جلسه‌ای گذاشتیم و نظرات را گفتیم؛ مغایرت‌هایی که با قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام و شرع دارد نیز مطرح شد.

وی افزود: در حال حاضر مجلس باید در کمیسیون حقوقی قضایی که از ابتدا این طرح را پیش برده، مغایرت‌ها و مواردی که باید اصلاح شود را کلاً اصلاح کند. در جلسه‌ای که کارگروه تخصصی بوده، یک بار دعوت شدیم و نظراتمان را گفتیم، واقعیت این است که همچنان نظر ما بر این است که اصلاحاتی که مد نظر است، اجرایش شدنی نیست، یعنی بحث تغییر تعداد سکه مهریه با توجه به اینکه خلاف شرع هم تشخیص داده شده، عملاً اجرا نخواهد شد و به نظر می‌آید برای همیشه حذف شود.

هر تغییری در موضوع مهریه مستلزم دستکاری سایر حقوق مثل حق طلاق، تنصیف اموال و شروط ضمن عقد است

معاون رییس جمهور در حوزه زنان و خانواده با بیان اینکه بعضی‌ها پیشنهادات دیگری دارند مثل موضوع پلکانی کردن مهریه ادامه داد: ولی نظر ما این است اگر قرار است هر تغییری در موضوع مهریه داده شود باید سایر اضلاع حقوق خانواده دستکاری شود یعنی حق طلاق، بحث تنصیف اموال، حق اشتغال و سایر حقوقی که به عنوان شروط ضمن عقد و بین دو نفر مطرح است، اگر برای آنها اصلاحاتی انجام دادیم، برای مهریه هم می‌توانیم انجام بدهیم، اما اگر روی آنها انجام نشود، نباید روی مهریه هم انجام شود.

بهروز آذر با بیان اینکه طرف صحبت باید مجلس باشد گفت: ما به عنوان کارشناس این حوزه و کسی که با پژوهشگاه‌های تخصصی، موضوع را بررسی می‌کنیم، نظرات را اعمال می‌کنیم. وقتی از ما در جلسات نظر خواسته می‌شود نظرات ما مبتنی بر این است. به هر حال ما مجری سیاست‌های کلی خانواده هستیم، طبق سیاست‌های کلی خانواده بندی داریم که نظام حقوقی خانواده باید کلی دیده شود، برخورد جزیره‌ای نمی‌توانیم داشته باشیم.

وی اظهار کرد: اصلاح مهریه یعنی برخورد جزیره‌ای. مهریه به عناصر زیاد دیگر در حقوق خانواده مثل حق طلاق، مثل تنصیف اموال، اجرت المثل، نفقه، اتصال دارد، اگر قرار است یکی اصلاح شود باید به همان نسبت توازن به سایر موضوعات برگردد و تا زمانی که مطمئن نشویم همچنان مغایرت وجود خواهد داشت، ما دوباره به مجمع به عنوان مجری سیاست‌های کلی خانواده اعلام خواهیم کرد و مجلس موظف است که اصلاحات را انجام بدهد.

منبع: ایسنا

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برچسب ها
زهرا بهروزآذر اصلاح مهریه محکومیت مالی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۶
0
2
پاسخ
مهریه یعنی چی؟ به جاش اگر مردی معتاد شد، خیانت کرد، دست بزن پیدا کرد، اموالش قمار کرد شلاقش بزنن اختیارات ازش بگیرین دیدن زن سختی میکشه حکم طلاق بدن به راحتی هر چی اموالم داره با اسم زن بچه بزنن تا به باد نداده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۶
0
5
پاسخ
وقتی چنین خانمی را مسئولیت می دهند فکر می کند اگر در موردی چون مهریه و مجازات حبس آن کمی کوتاه بیاید آوار را روی سر جامعه زنان خراب کرده است مطلبش را بخوانید تا خوب بینش چنین افرادی رادرک کنید در اصلاح قانون مهریه می خواهند برای زندانی شدن افراد در بحث مهریه سقف بگذارند . این خانم می گوید برای تصویب چنین قانونی باید موارد دیگر را هم بیاورید ازجمله نصف کردن اموال زن وشوهر در ایام زندگی مشترک باضافه پرداخت حق نفقه باضافه دادن حق طلاق خودکار به بانوان باضافه اجرت المثل کارهای منزل و فرزند داری .یعنی مجلس می خواهد از زندان رفتن بخاطر عدم توانایی مهریه آنهم پس از بررسی دارایی افراد توسط قاضی وعدم تمکنش جمع بندی کند این خانم دنبال اینست که بقیه اموال شوهر را تا ظرف شستن داخل خانه را هم فاکتور بدهد آفرین . خوب جوانان را به ازدواج تشویق می کنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۶
0
5
پاسخ
با این فمینیست بازی ها چیزی درست نمیشه
عادل
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۶
0
6
پاسخ
میگم اون موقع که سقف گذاشتن۱۱۰سکه ایراد شرعی نداشت؟الان۱۴تا ایراد شرعی پیدا کرد؟!بعد خانم محترم چرا فراکسیون مردان نداریم که این همه سال مرد بدبختبه جرم ازدواج زندانی شد ایراد شرعی بهش وارد نبوده؟!یجوری میگی حق انگار مردا خیلی حق دارن آقاحق طلاق رونخواستیم بدین به خانم ها اینقدر منت نذارید حق طلاق برای خانم مهریه و نفقه و اجرت المثل برا مردخوبه؟یه اشپزی هم کنیم دیگه خانم کارش چیه؟!مرد کار کنه خونه تهیه کنه خودروتهیه کنه خرجی بده لباس بخره دوادکترو بده مسافرت ببره و....بی منت همه رو انجام بده ولی خانم راه بره هم کارمزد از مرد بگیره؟!بعد قانون کدوم کشوری میگهز ن خواست طلاق بگیره باید داروندار مرد بیچاره روازش تحت نام مهریه من میگم کلاهبرداری و کاسبی بگیره بعدم سهم الارث شم بالا بکشه خودشم مظلوم کنه بگه وای حق زن رو خوردن و امثال شما بعد با خنده تمسخر آمیز بیایبگی آقایون خوشحال نباشن همچنان قانون کاسبیه مهریه پابرجاست!!!ایا مرد پشتوانه نمیخواد؟مرد اینده نمیخواد؟مرد خانواده نداره؟ایا در همه اختلافات همیشه مرد تقصیر داره؟ایا اگر زن مقصر باشه اونا هم به دادن مال به مرد محکوم میشن؟اون خانم پدر و مادر نداره؟خودش نباید کار کنه زحمت بکشه؟کل قانون مهریه مشکل داره اقا اصلا موقع ازدواجم سکه سیصد هزهرتومن بود الان مقصر منم شده سیصد میلیون؟اصلا چرا باید حاکمیت در این حد ورود کنه و پدر مرد رو در بیاره؟مگر کاسب مهریه ارث پدرشو از ما طلب داره؟
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