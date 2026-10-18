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آدم‌ربایی و شکنجه هولناک برای بدهی ۴ میلیاردی

بازپرس شعبه نهم دادسرای جنایی تهران از شکایت یک جوان از ۴ مرد خبر داد که به یکی از آنها بدهی داشت.
کد خبر: ۱۳۹۹۲۵۶
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شکنجه

به گزارش تابناک؛ ۲ روز پیش مردی جوان با حضور در شعبه نهم بازپرسی دادسرای جنایی تهران از ۴ مرد به اتهام آدم‌ربایی، شکنجه و سرقت اموالش شکایت کرد. پرونده با دستور قضایی به پلیس آگاهی تهران ارسال شد.

شاکی در تشریح ماجرا گفت: «از مدتی قبل با مردی معامله‌های تجاری انجام می‌دادم اما در جریان معامله آخر به او ۴ میلیارد تومان بدهکار شدم. او فرصت درستی برای تسویه‌حساب نمی‌داد. به هر دری زدم تا مشکل را حل کنم، نشد.

قرار بود نزد چند نفر از دوستانم بروم و پول قرض کرده تا کمی از بدهی‌ام را پرداخت کنم اما در مسیر، خودرویی راهم را سد کرد. افرادی از آن پیاده شدند که عکس من در دست‌شان بود. کتکم زدند و با انداختن در خودرو، مرا ربودند.

مهاجمان مرا آن‌قدر در خودرو زدند که بیهوش شدم. چند ساعت بعد در خانه‌ای با دست و پای بسته به هوش آمدم و ۳ مرد مهاجم بالای سرم بودند. آنها به نوبت به جانم افتادند و کتکم زدند. می‌گفتند باید ۴ میلیارد تومان بدهی‌ام را پرداخت کنم و در غیر این صورت با دستوری که از طلبکارم گرفته‌اند، مرا همان‌جا به قتل می‌رسانند. هرچه گفتم پولی ندارم و امروز هم می‌رفتم تا پول برای او جور کنم، توجهی نکردند.

به زور از من خواستند به خانواده‌ام زنگ بزنم و از آنها بخواهم در برابر آزادی‌ام، ۲ برابر بدهی‌ام را بپردازند در غیر این صورت آزادم نمی‌کنند. ۳ شبانه‌روز در اسارتگاه آنها بودم و شکنجه می‌شدم تا خانواده‌ام پول را تهیه کنند. حتی مدعی بودند، گروگان قبلی را به خاطر دیر پرداختن بدهی کشته و جسدش را در بیابان دفن کرده‌اند.

علاوه‌بر آن، از من برگه‌هایی با اثر انگشت و امضا گرفتند که ۲ برابر آن پول باید به طلبکارم بدهم. آنها با سرقت پول‌هایی که در جیبم بود و تعدادی چک‌ که همراه داشتم، مرا بیهوش در بیابانی در حاشیه شهر رها کردند.

عظیم سهرابی بازپرس شعبه نهم دادسرای جنایی تهران با تایید این خبر گفت: متهمان تحت تعقیب پلیس قرار گرفتند تا پس از دستگیری آنها از پرونده رازگشایی شود.

منبع: همشهری آنلاین

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آدم ربایی سرقت شکنجه
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۱:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۶
0
3
پاسخ
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