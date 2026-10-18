کشف جسد یک مرد با لباس بیمارستان در تهران

کشف جسد مردی حدوداً ۶۰ ساله با لباس بیمارستان در یکی از خیابان‌های محله بهارستان تهران، تحقیقات جنایی را برای روشن شدن علت مرگ او آغاز کرد.

به گزارش تابناک؛ روز گذشته، کشف جسد مردی میانسال در خیابانی در محله بهارستان تهران به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش شد. با اعلام این خبر، تیم جنایی راهی محل حادثه شد و با جسد مردی حدوداً ۵۵ تا ۶۰ ساله مواجه شد که به دلایل نامشخص جان باخته بود.

بررسی‌های اولیه نشان داد این مرد شلوار بیمارستان به تن داشته است. به نظر می‌رسد رهگذران در ساعات اولیه صبح، هنگام عبور از خیابان برای رفتن به محل کار خود، جسد را مشاهده کرده و موضوع را به پلیس اطلاع داده‌اند.

در بررسی‌های ابتدایی، احتمال داده شد که مرد سالخورده از بیمارستان خارج شده و پس از حضور در خیابان، به دلایلی نامعلوم جان خود را از دست داده باشد؛ با این حال، علت دقیق مرگ او هنوز مشخص نیست و احتمال مرگ طبیعی نیز مطرح است.

پس از پایان بررسی‌های میدانی، کارآگاهان مأمور شدند با بازبینی دوربین‌های مداربسته و انجام اقدامات اطلاعاتی، ابعاد پنهان این پرونده را روشن کنند.

بنابراین گزارش، جسد این مرد برای انجام معاینات دقیق‌تر و تعیین علت فوت به پزشکی قانونی کهریزک منتقل شده و تحقیقات در این رابطه ادامه دارد.

منبع: رکنا