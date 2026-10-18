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هشدار بارش برای ۲۶ استان

یک مقام مسئول هواشناسی گفت: از امروز تا روز پنجشنبه، سامانه بارشی در ۲۶ استان کشور فعال است و رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقتی و در مناطق مستعد احتمال تگرگ و گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.
کد خبر: ۱۳۹۹۲۳۴
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بارش باران

به گزارش تابناک؛ صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور، در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین پیش‌بینی وضعیت جوی کشور گفت: امروز (یکشنبه، ۲۶ مهر) در شمال فارس، غرب یزد، جنوب کرمان، شرق هرمزگان و برخی نقاط اصفهان و چهارمحال و بختیاری، افزایش ابر، رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود. همچنین در سواحل دریای خزر و ارتفاعات البرز مرکزی، افزایش ابر و رگبار پراکنده رخ خواهد داد.

وی افزود: روزهای دوشنبه (۲۷ مهر) و سه‌شنبه (۲۸ مهر) در استان‌های اصفهان، چهارمحال و بختیاری، غرب یزد، شمال فارس، جنوب کرمان، شرق هرمزگان و جنوب سیستان و بلوچستان، افزایش ابر و گاهی رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود. همچنین در مناطقی از شمال غرب، دامنه‌های جنوبی البرز و غرب سواحل دریای خزر بارش پراکنده رخ خواهد داد.

ضیائیان بیان کرد: روز چهارشنبه (۲۹ مهر) بارش پراکنده در شمال غرب، شرق سواحل دریای خزر و برخی مناطق غرب کشور ادامه خواهد داشت.

پیش‌بینی وضعیت جوی تهران در روزهای آینده

وی درباره وضعیت جوی تهران گفت: آسمان تهران امروز (۲۶ مهر) کمی ابری تا قسمتی ابری و همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود و در بعضی ساعت‌ها افزایش سرعت باد و گاهی بارش پراکنده رخ خواهد داد. از اواخر شب نیز کاهش ابر مورد انتظار است. حداقل دمای تهران ۱۷ و حداکثر دمای آن ۳۸ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا تصریح کرد: طی پنج روز آینده، آسمان استان تهران کمی ابری تا نیمه‌ابری خواهد بود و در بعضی ساعت‌ها افزایش ابر و وزش باد پیش‌بینی می‌شود. همچنین در این مدت، در ارتفاعات استان، به‌ویژه ارتفاعات شرقی، در بعضی ساعت‌ها احتمال وقوع رگبار پراکنده وجود دارد.

وی ادامه داد: به دلیل نبود وزش باد قابل‌ملاحظه طی سه روز آینده، در مناطق پرتردد شهری، به‌ویژه نواحی مرکزی و جنوبی تهران، در بعضی ساعت‌ها کاهش نسبی کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود.

ضیائیان افزود: از بعدازظهر روز سه‌شنبه (۲۸ مهر)، در نیمه جنوبی و مناطق غربی تهران، در بعضی ساعت‌ها وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید پیش‌بینی می‌شود. همچنین در مرزهای جنوبی و غربی تهران احتمال وقوع گردوخاک موقت وجود دارد و در ارتفاعات نیز گاهی رگبار و رعدوبرق و وزش باد نسبتاً شدید تا شدید رخ خواهد داد.

صدور هشدار زرد هواشناسی برای وقوع رگبار و رعدوبرق در ۲۶ استان

وی درباره صدور هشدار زرد هواشناسی نسبت به فعالیت سامانه‌های بارشی گفت: امروز (۲۶ مهر)، در چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، جنوب و غرب اصفهان، شمال و نیمه شرقی فارس، هرمزگان، غرب و نیمه جنوبی کرمان، جنوب سیستان و بلوچستان، شرق و ارتفاعات شمال استان‌های تهران و مازندران، وقوع رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی پیش‌بینی می‌شود. همچنین در مناطق مستعد، احتمال گردوخاک و تگرگ وجود دارد.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا تصریح کرد: روز دوشنبه (۲۷ مهر)، این شرایط جوی در جنوب سیستان و بلوچستان، نیمه جنوبی و نیمه غربی کرمان، هرمزگان، نیمه شمالی و شرق فارس، غرب یزد، نیمه جنوبی اصفهان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، گیلان، مازندران، نیمه شرقی آذربایجان شرقی، نیمه شمالی آذربایجان غربی، ارتفاعات استان‌های تهران، البرز و سمنان و همچنین مرکز و شمال اردبیل پیش‌بینی می‌شود.

ضیائیان ادامه داد: روز سه‌شنبه (۲۸ مهر)، وقوع این شرایط جوی در گیلان، مازندران، گلستان، اردبیل، نیمه شرقی آذربایجان شرقی، جنوب آذربایجان غربی، کردستان، زنجان، همدان، ارتفاعات استان‌های تهران، سمنان، البرز و قزوین، نیمه غربی و نیمه جنوبی اصفهان، نیمه شمالی و نیمه شرقی فارس، نیمه جنوبی کرمان، هرمزگان، جنوب سیستان و بلوچستان، غرب یزد، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و شمال و شرق لرستان پیش‌بینی می‌شود.

وی گفت: روز چهارشنبه (۲۹ مهر)، گیلان، مازندران، گلستان، ارتفاعات استان‌های تهران، البرز و سمنان، اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، قزوین، زنجان، همدان، ایلام، لرستان، مرکزی، غرب یزد، نیمه غربی و جنوبی اصفهان، نیمه شمالی فارس، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، جنوب سیستان و بلوچستان، هرمزگان و جنوب غرب و جنوب کرمان تحت تأثیر این شرایط جوی قرار خواهند گرفت.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در پایان خاطرنشان کرد: روز پنجشنبه (۳۰ مهر)، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کردستان، زنجان، اردبیل، قزوین، گیلان، مازندران، غرب گلستان، ایلام، همدان، مرکزی، لرستان، نیمه غربی و نیمه جنوبی اصفهان، نیمه شمالی، شرق و مرکز فارس، شمال خوزستان، شرق بوشهر، غرب یزد، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و ارتفاعات استان‌های تهران و البرز با رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی همراه خواهند بود.

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بارش باران هواشناسی رگبار
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱
سیدرضا میرحکیمی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۶
0
0
پاسخ
درود بر شما لطفا نوشته ها را قبل از انتشار ویرایش بفرمایید حداقل دما در تهران ۱۷ و حداکثر ۳۸ درجه؟! مگر وسط تیر هستیم.
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