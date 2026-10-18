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قطر: ۶ میلیارد دلار ایران در قطر موجود است

سخنگوی وزارت خارجه قطر: ۶ میلیارد دلار از منابع مالی ایران بر اساس توافق کانال بشردوستانه در قطر نگهداری می‌شود؛ این مبلغ یکی از ابزارها و بسته‌های تشویقی کلیدی در جریان مذاکرات است.
کد خبر: ۱۳۹۹۲۳۰
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قطر: ۶ میلیارد دلار ایران در قطر موجود است

به گزارش تابناک؛ سخنگوی وزارت خارجه قطر، اعلام کرد پیشنهاد ایران برای مدیریت تنگه هرمز از طریق میانجی‌ها به آمریکا منتقل شده، اما پافشاری واشنگتن بر گنجاندن پرونده هسته‌ای و طرح مطالبات فراتر، مانع پیشرفت این مسیر شده است. او همچنین درباره استفاده از پایگاه هوایی العدید علیه ایران اظهارنظر کرد و گفت ۶ میلیارد دلار از منابع مالی ایران بر اساس توافق کانال بشردوستانه در قطر نگهداری می‌شود.

ماجد الانصاری، به ابعاد تازه‌ای از تحولات منطقه‌ای، روابط با ایران و پرونده‌های امنیتی خلیج فارس اشاره کرد.

وی در واکنش به گمانه‌زنی‌ها و نگرانی‌های امنیتی پیرامون تحرکات نظامی در منطقه، ادعا کرد که پایگاه هوایی «العدید» هرگز برای اقدام یا حمله علیه جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار نگرفته است. وی همچنین مدعی شد که کشورهای حوزه خلیج فارس در عین ترجیح دادن دیپلماسی، از توان کامل برای دفاع از منافع خود برخوردارند.

سخنگوی وزارت خارجه قطر در بخش دیگری از اظهارات خود به ابتکار عمل ایران در خصوص امنیت تنگه هرمز اشاره کرد و گفت: ایران پیشنهاد خود را درباره مدیریت تنگه هرمز از طریق میانجی‌ها به طرف آمریکایی منتقل کرده بود، اما این پیشنهاد به دلیل پافشاری واشنگتن بر لزوم گنجاندن پرونده هسته‌ای و مطالبات فراتر، با چالش و بن‌بست مواجه شد.

وی افزود: هرگونه راهکار برای حل بحران‌های منطقه‌ای باید بر اساس اجماع منطقه‌ای باشد و تمرکز قطر در شرایط کنونی بر رفع موانع فنی و مدیریت متغیرهای میدانی برای پیشبرد دیپلماسی قرار دارد.

الانصاری همچنین با اشاره به پرونده دارایی‌های بلوکه‌شده ایران تصریح کرد: ۶ میلیارد دلار از منابع مالی ایران بر اساس توافق کانال بشردوستانه در قطر نگهداری می‌شود و این مبلغ به عنوان یکی از ابزارهای تشویقی کلیدی در جریان مذاکرات و ایجاد اعتماد متقابل میان طرف‌های درگیر محسوب می‌شود.
منبع: تسنیم 

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