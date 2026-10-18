خواب عجیب زن اصفهانی به یک کار خیر ختم شد

به گزارش تابناک؛ ستاد مردمی دیه کشور اعلام کرد: یک خواب درباره نجات مادری گرفتار، برای یک بانوی جوان اصفهانی به تصمیمی خیرخواهانه تبدیل شد. این بانوی جوان که سابقه همکاری با خیریه‌های شهر را نیز در کارنامه خود دارد، پس از دیدن این خواب، تصمیم گرفت برای نجات یک مادر گرفتار قدمی بردارد و کمک خود را در مسیر آزادی زندانیان نیازمند قرار دهد.

بنابراین، با مراجعه به ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند استان اصفهان، مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان اهدا کرد تا در آزادی ۵ زندانی سرپرست خانواده مشارکت داشته باشد؛ زندانیانی که به دلیل جرایم غیرعمد و مشکلات مالی، مدتی از خانواده‌های خود دور مانده‌اند.

هرچند نیت این خیّر اصفهانی کمک به یک مادر گرفتار بود، اما دامنه این اقدام خیرخواهانه به ۵ خانواده رسید و حالا این کمک می‌تواند بخشی از مسیر بازگشت ۵ سرپرست خانواده به خانه را هموار کند.

اسدالله گرجی‌زاده مدیر ستاد دیه استان اصفهان با قدردانی از این اقدام اظهار کرد: چنین اقداماتی نشان می‌دهد فرهنگ نیکوکاری در جامعه ما زنده و پویاست و امیدواریم این حرکت زیبا الگویی برای سایر شهروندان نیک‌سیرت باشد.

وی افزود: کمک خیران به ستاد مردمی دیه، یکی از مسیر‌های تأمین بخشی از بدهی زندانیان جرایم غیرعمد است؛ افرادی که به دلیل ناتوانی مالی در پرداخت دیه یا بدهی ناشی از حوادث و اتفاقات غیرعمد، در زندان به سر می‌برند.

منبع: همشهری آنلاین