رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور، از ترافیک نیمه‌سنگین در برخی محورهای منتهی به تهران خبر داد.

به گزارش تابناک؛ سرهنگ ناصر قلی‌نیا، رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور، از ترافیک نیمه‌سنگین در برخی محور‌های منتهی به تهران خبر داد.

وی اظهار کرد: صبح امروز یکشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۵، ترافیک در آزادراه قزوین–کرج–تهران، محدوده پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک، نیمه‌سنگین گزارش شده است.

قلی‌نیا افزود: در آزادراه ساوه–تهران، محدوده دهشاد تا فیروز بهرام نیز ترافیک نیمه‌سنگین جریان دارد.

وی ادامه داد: در محور شهریار–تهران نیز در برخی مقاطع ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور از رانندگان خواست با رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی و مدیریت زمان سفر، از بروز گره‌های ترافیکی بیشتر جلوگیری کنند.