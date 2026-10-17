کاظمی خواستار تسریع در پرداخت مطالبات فرهنگیان شد

وزیر آموزش و پرورش در جلسه شورای معاونان با تأکید بر برنامه‌ریزی برای حضور گسترده دانش‌آموزان در مراسم ۱۳ آبان، خواستار تسریع در پرداخت مطالبات معلمان، حق‌الزحمه امتحانات نهایی و استفاده مؤثر از ظرفیت مولدسازی برای توسعه فضاهای آموزشی شد.

به گزارش تابناک، علیرضا کاظمی‌؛ وزیر آموزش‌وپرورش، عصر امروز، شنبه ۲۵ مهرماه در جلسه شورای معاونان و مدیران کل این وزارتخانه، ضمن قدردانی از تلاش مدیران، فرهنگیان، خیران مدرسه‌ساز و مجموعه‌های اجرایی در آغاز سال‌تحصیلی و توسعه فضاهای آموزشی، بر ضرورت پیگیری مسائل اجرایی و ارتقای کیفیت خدمات آموزشی در سراسر کشور تأکید کرد.

وی با اشاره به افتتاح مدارس جدید و اجرای طرح نهضت توسعه عدالت آموزشی، از مشارکت خیران، سازمان نوسازی مدارس، مدیران استانی و سایر دستگاه‌های همکار قدردانی کرد و این همکاری‌ها را در پیشبرد برنامه‌های آموزش‌وپرورش مؤثر دانست.

تأکید بر برنامه‌ریزی برای مراسم ۱۳ آبان

وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به اهمیت مراسم ۱۳ آبان، این مناسبت را فرصتی برای مشارکت دانش‌آموزان در برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی عنوان کرد و خواستار برنامه‌ریزی منسجم در سطح کشور شد.

کاظمی با تأکید بر استفاده از ظرفیت مدارس، تشکل‌های دانش‌آموزی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های مرتبط، از مسئولان آموزش‌وپرورش در استان‌ها خواست مقدمات لازم را برای برگزاری منظم این مراسم فراهم کنند.

وی بر تقویت فعالیت‌های تربیتی در مدارس تأکید کرد و خواستار مشارکت فعال مدیران و معاونان آموزش‌وپرورش در این برنامه‌ها شد.

کاظمی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به تغییر مدیریت صندوق ذخیره فرهنگیان، از اقدامات علی صادقی در دوره مسئولیت مدیرعاملی این صندوق تشکر کرد.

وی چابک‌سازی ساختار صندوق، پیگیری اصلاح اساسنامه و افزایش سود صندوق و توزیع آن میان سهامداران را از جمله اقدامات انجام‌شده در این دوره برشمرد.

وزیر آموزش‌وپرورش همچنین با اشاره به انتخاب علی احمدی به‌عنوان مدیرعامل جدید صندوق ذخیره فرهنگیان، ابراز امیدواری کرد که با همکاری مجموعه مدیریتی صندوق، مسائل موجود پیگیری و زمینه تقویت حقوق و منافع اعضا فراهم شود.

کاظمی با اشاره به تجربه صادقی در تعامل با دستگاه‌های اجرایی، از تغییر مسئولیت وی و انتصاب او به‌عنوان مشاور وزیر در هماهنگی امور دستگاه‌های اجرایی خبر داد و بر استفاده از ظرفیت‌های مدیریتی و ارتباطی او در پیشبرد برنامه‌های این وزارتخانه تأکید کرد.

تسریع در پرداخت مطالبات فرهنگیان

وزیر آموزش و پرورش در ادامه خواستار تسریع در پرداخت حق‌الزحمه تصحیح اوراق امتحانات نهایی شد و از مسئولان مربوطه خواست روند تأمین و تخصیص اعتبار به استان‌ها را به‌گونه‌ای دنبال کنند که مطالبات مصححان در کوتاه‌ترین زمان ممکن پرداخت شود.

کاظمی همچنین بر لزوم تکمیل فرایندهای مربوط به حقوق و مزایای کارکنان، از جمله مدیران و معاونان مدارس نوبت دوم و نیروهای شاغل در مناطق محروم و صعب‌العبور، تأکید کرد.

وی با اشاره به دشواری خدمت در مناطق دورافتاده، خواستار توجه به شرایط نیروهای شاغل در این مناطق و اجرای دقیق ضوابط مربوط به پرداخت فوق‌العاده‌ها شد.

استفاده از ظرفیت املاک برای توسعه فضاهای آموزشی

کاظمی با اشاره به محدودیت منابع مالی آموزش‌وپرورش، مولدسازی دارایی‌ها و املاک مازاد را یکی از راهکارهای تأمین منابع مورد نیاز برای توسعه فضاهای آموزشی دانست.

وی از مدیران کل استان‌ها خواست با جدیت بیشتری این موضوع را پیگیری کنند و املاک قابل واگذاری یا بهره‌برداری مجدد را شناسایی و برای طی مراحل قانونی به کارگروه‌های مربوط معرفی کنند.

وزیر آموزش‌وپرورش تأکید کرد: منابع حاصل از این فرایند می‌تواند در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، ساخت مدارس جدید و بهبود زیرساخت‌های آموزشی مورد استفاده قرار گیرد.

تأکید بر مدیریت هزینه‌ها و رعایت شرایط استان‌ها

کاظمی با اشاره به محدودیت امکانات و منابع در ادارات آموزش‌وپرورش شهرستان‌ها، بر ضرورت مدیریت هزینه‌های سفرهای اداری و رعایت شرایط مناطق میزبان تأکید کرد.

وی از مدیران و مسئولانی که برای مأموریت‌های کاری به استان‌ها و شهرستان‌ها سفر می‌کنند خواست از تحمیل هزینه‌های غیرضروری به ادارات محلی خودداری کنند و در زمینه اقامت، پذیرایی و سایر هزینه‌های جانبی، رویکردی ساده و متناسب با امکانات موجود داشته باشند.

وزیر آموزش‌وپرورش همچنین با اشاره به فعالیت‌های تربیت‌بدنی مدارس، همکاری انجمن‌های اولیا و مربیان و تقویت برنامه‌های تربیتی، خواستار توجه مستمر مدیران به این حوزه‌ها شد.

کاظمی بر ضرورت هماهنگی میان بخش‌های مختلف وزارت آموزش‌وپرورش و پیگیری مستمر مصوبات تأکید کرد و خواستار تلاش همه مجموعه‌ها برای حل مسائل اجرایی و ارتقای کیفیت خدمات آموزشی در سراسر کشور شد.