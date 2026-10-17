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دبیر قرارگاه سلامت شهر تهران منصوب شد

شهردار تهران، با صدور حکمی مجید احمدی را به عنوان دبیر قرارگاه سلامت شهر تهران منصوب کرد. 
کد خبر: ۱۳۹۹۱۶۶
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مجید احمدی

به گزارش تابناک، تقویت حکمرانی مردمی در سلامت، ارتقای تاب‌آوری شهر در بحران‌ها، استقرار نظام پایش سلامت و توسعه الگوهای سلامت‌محور محلی و…، از مهم‌ترین مأموریت‌های محوله در حکم علیرضا زاکانی، شهردار تهران خطاب به دبیر قرارگاه سلامت شهر تهران است.

مجید احمدی، دانش‌آموخته دکتری سیاست‌گذاری سلامت، مدرس دانشگاه و مؤلف چندین جلد کتاب و مقاله در حوزه سیاست‌گذاری سلامت است.

سوابق اجرایی دبیر قرارگاه سلامت شهر تهران

- مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل فرهنگستان علوم پزشکی کشور

- مشاور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

- رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت بهداشت

- قائم‌مقام سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور

- مدیرکل فرهنگی وزارت بهداشت

منبع: مهر

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