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خبر وزیر از بالارفتن معدل نهایی دانش‌آموزان

وزیر آموزش‌وپرورش از ارتقای میانگین معدل نهایی دانش‌آموزان کشور به میزان ۱.۱۵ نمره در شرایط جنگی و برگزاری مجازی کلاس‌ها خبر داد و گفت سرانه آموزشی بیش از ۶ برابر شده و تعداد مدارس شبانه‌روزی ویژه دانش‌آموزان عشایری از ۱۵۷ به ۱۷۹ مدرسه رسیده است. به گفته کاظمی، دانش‌آموزان ایرانی امسال ۱۸ مدال طلای جهانی در رقابت‌های علمی و بیش از ۱۳۱ مدال ورزشی کسب کرده‌اند.
کد خبر: ۱۳۹۹۱۳۲
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خبر وزیر از بالارفتن معدل نهایی دانش‌آموزان
به گزارش تابناک، علیرضا کاظمی، وزیر آموزش‌وپرورش، در مراسم بهره‌برداری متمرکز از طرح‌های آموزشی و پرورشی با اشاره به توسعه مدارس شبانه‌روزی اظهار کرد: توسعه این مدارس به‌ویژه در مناطق عشایری در دستور کار قرار گرفته و امروز شمار مدارس شبانه‌روزی ویژه دانش‌آموزان عشایر از ۱۵۷ به ۱۷۹ مدرسه افزایش یافته است.
 

سرانه آموزشی بیش از ۶ برابر شد

کاظمی با بیان اینکه سرانه‌های آموزشی کشور بیش از ۶ برابر شده است، این روند را از دستاوردهای توسعه آموزش‌وپرورش دانست و گفت: توسعه زیرساخت‌های آموزشی و هنرستان‌ها زمینه‌ساز اجرای برنامه‌هایی برای ارتقای کیفیت آموزش شده است.
 

ارتقای معدل در شرایط جنگی و آموزش مجازی

وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به اجرای پویش جهادهای علمی و الگوگیری از مدرسه البرز گفت: نزدیک به ۱۵۰۰ مدرسه شبانه‌روزی در قالب این پویش فعالیت می‌کنند که هدف آن ارتقای سطح علمی دانش‌آموزان و بهبود عملکرد تحصیلی آنان است. به گفته وی، میانگین معدل نهایی دانش‌آموزان در سراسر کشور به‌طور متوسط ۱.۱۵ نمره ارتقا پیدا کرده است. کاظمی تأکید کرد که این پیشرفت‌ها در شرایط جنگی و در حالی حاصل شده که آموزش‌ها به‌صورت مجازی دنبال می‌شد و کلاس‌ها حضوری نبودند.
 

۱۸ مدال طلای علمی و بیش از ۱۳۱ مدال ورزشی

وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به موفقیت دانش‌آموزان ایرانی در رقابت‌های علمی بین‌المللی گفت: در تاریخ جمهوری اسلامی ایران مجموع مدال‌های طلای کسب‌شده در این رقابت‌ها ۱۱ مدال بود، اما امسال دانش‌آموزان کشور موفق به کسب ۱۸ مدال طلای جهانی شدند. وی افزود: دانش‌آموزان ایرانی در مسابقات ورزشی نیز بیش از ۱۳۱ مدال رنگارنگ کسب کردند که این موفقیت‌ها حاصل سرمایه‌گذاری در آموزش‌وپرورش و تلاش برای ارتقای کیفیت است.
 

برنامه‌های پیش‌رو؛ از عدالت آموزشی تا تحول در برنامه درسی

کاظمی با اشاره به برنامه‌های این وزارتخانه در حوزه‌های مختلف اظهار کرد: در زمینه توسعه عدالت آموزشی، ارتقای کیفیت آموزش، فعالیت‌های پرورشی و تحول در برنامه درسی، اقدامات و برنامه‌های ویژه‌ای در دستور کار قرار گرفته است.
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وزیر آموزش و پروش معدل کتبی دیپلم شرایط جنگی
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