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دستگیری عامل حمل سلاح غیرمجاز در جردن

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران بزرگ از دستگیری فردی در محدوده جردن خبر داد که با انگیزه انتقام‌جویی اقدام به تهیه و حمل سلاح گرم و تجهیزات غیرمجاز کرده بود.
کد خبر: ۱۳۹۹۱۲۱
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بازداشت

به گزارش تابناک؛ سرهنگ علی عسکری، رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر تهران بزرگ، از شناسایی و دستگیری سرکرده یک شبکه سازمان‌یافته توزیع موادمخدر خبر داد. در این عملیات، انواع موادمخدر شامل شیشه، هروئین و تریاک، دو قبضه سلاح کمری جنگی، یک قبضه سلاح شکاری و مهمات مربوطه کشف و ضبط شد و متهمان برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

کشف ۱۹ کیلوگرم تریاک از بدنه خودرو در ورودی تهران

سرهنگ علی عسکری از کشف بیش از ۱۹ کیلوگرم تریاک خبر داد که به طور ماهرانه‌ای در بدنه یک خودروی سواری جاسازی شده و قرار بود از استان‌های شرقی به تهران منتقل شود. مأموران با رصد اطلاعاتی، خودرو را در محور‌های ورودی استان تهران متوقف و موادمخدر را کشف کردند و متهم به مرجع قضایی معرفی شد.

دستگیری عامل حمل سلاح غیرمجاز در جردن با انگیزه انتقام‌جویی

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران بزرگ همچنین از دستگیری فردی خبر داد که با هدف انتقام‌جویی، اقدام به تهیه و حمل سلاح گرم و تجهیزات غیرمجاز می‌کرد. مأموران پایگاه دهم پلیس اطلاعات، متهم را در ساختمانی مسکونی در محدوده جردن دستگیر کردند و در بازرسی از خودرو و محل سکونت وی، دو قبضه کلت کمری، مقادیری فشنگ، گاز اشک‌آور و شوکر برقی کشف شد. بررسی‌ها نشان داد وی با انگیزه انتقام‌جویی این تجهیزات را تهیه کرده و مصرف موادمخدر صنعتی نیز در بررسی انگیزه وی مطرح شده است.

دستگیری سارق با لباس شهرداری در قلهک؛ اعتراف به ۱۰ فقره سرقت

سرهنگ کیانوش نظری، سرکلانتر سوم پلیس پیشگیری تهران بزرگ، از دستگیری سارق سابقه‌دار لوازم و محتویات خودرو در محدوده قلهک خبر داد. متهم با پوشیدن لباس کارگران شهرداری به خودرو‌های شهروندان نزدیک می‌شد و اقدام به سرقت می‌کرد. مأموران کلانتری ۱۲۴ قلهک با بررسی دوربین‌های مداربسته، شگرد وی را شناسایی و هنگام سرقت دستگیرش کردند. متهم که دارای پابند الکترونیکی بود، به ۱۰ فقره سرقت اعتراف کرد و در بازرسی از مخفیگاهش، یک تلفن همراه مسروقه و مقداری از محتویات سرقت‌شده کشف شد. تحقیقات برای شناسایی مالخران ادامه دارد.

منبع: ایسنا

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حمل سلاح بازداشت تریاک محله جردن
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