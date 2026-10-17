تکذیب فوت دانشجوی دندانپزشکی بر اثر طاعون





به گزارش تابناک؛ تکذیب خبر ابتلا و مرگ یک دانشجوی رشته دندانپزشکی بر اثر طاعون در کرمانشاه، از سوی معاون دانشگاه علوم پزشکی این استان اعلام شد

در پی انتشار گسترده اخباری در فضای مجازی مبنی بر مرگ فردی به نام محمدرضا نصیری، ۳۳ ساله و دانشجوی رشته دندانپزشکی، بر اثر ابتلا به بیماری طاعون در استان کرمانشاه، معاون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه این خبر را تکذیب کرد.



معاون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه اظهار کرد: پس از انتشار این خبر، بررسی‌های لازم در این زمینه انجام شد و مشخص شد که اساساً دانشجویی با این نام در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه وجود ندارد.



وی همچنین با تأکید بر اینکه تاکنون موردی از ابتلا به طاعون در ایران و استان کرمانشاه مشاهده نشده است، تصریح کرد: اخبار منتشرشده در این زمینه صحت ندارد.

منبع: تسنیم