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تکذیب فوت دانشجوی دندانپزشکی بر اثر طاعون

شایعه مرگ یک دانشجوی دندانپزشکی بر اثر طاعون در کرمانشاه در حالی فضای مجازی را تحت تأثیر قرار داده که معاون دانشگاه علوم پزشکی استان این خبر را تکذیب کرده و از نبود دانشجویی با مشخصات اعلام‌شده در این دانشگاه خبر داده است.
کد خبر: ۱۳۹۹۱۰۵
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286 بازدید
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تکذیب شایعه



به گزارش تابناک؛ تکذیب خبر ابتلا و مرگ یک دانشجوی رشته دندانپزشکی بر اثر طاعون در کرمانشاه، از سوی معاون دانشگاه علوم پزشکی این استان اعلام شد

در پی انتشار گسترده اخباری در فضای مجازی مبنی بر مرگ فردی به نام محمدرضا نصیری، ۳۳ ساله و دانشجوی رشته دندانپزشکی، بر اثر ابتلا به بیماری طاعون در استان کرمانشاه، معاون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه این خبر را تکذیب کرد.

معاون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه اظهار کرد: پس از انتشار این خبر، بررسی‌های لازم در این زمینه انجام شد و مشخص شد که اساساً دانشجویی با این نام در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه وجود ندارد.

وی همچنین با تأکید بر اینکه تاکنون موردی از ابتلا به طاعون در ایران و استان کرمانشاه مشاهده نشده است، تصریح کرد: اخبار منتشرشده در این زمینه صحت ندارد.

منبع: تسنیم

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تکذیب شایعه طاعون دانشجوی دندانپزشکی فوت
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
0
0
پاسخ
خدارو شکر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
0
0
پاسخ
من طاعون را دوست ندارم
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