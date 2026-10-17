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هشدار پلیس فتا درباره آیفون‌های ارزان دریایی

معاون اجتماعی پلیس فتا با هشدار درباره آگهی‌های فروش آیفون‌های ارزان موسوم به «آیفون دریایی»، از احتمال کلاهبرداری با دریافت بیعانه و همچنین خطر خرابی‌های پنهان در گوشی‌هایی خبر داد که در معرض آب‌شور دریا و رطوبت شدید قرار گرفته‌اند.
کد خبر: ۱۳۹۹۰۹۹
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822 بازدید
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۷
آیفون دریایی



به گزارش تابناک؛ وسوسه خرید آیفون با قیمت‌های پایین ممکن است به بهای از دست رفتن پول یا خرید گوشی معیوب تمام شود.

معاون اجتماعی پلیس فتا اعلام کرد: کلاهبرداران با سوءاستفاده از تمایل مردم به خرید کالا با قیمت پایین، ممکن است با انتشار آگهی‌های غیرواقعی، مبالغی را تحت عنوان بیعانه، هزینه ارسال یا پیش‌پرداخت دریافت کرده و پس از واریز وجه، ارتباط خود را با خریدار قطع کنند.

در برخی موارد نیز ممکن است گوشی‌های عرضه‌شده با نام آیفون محموله‌های آسیب دیده واقعاً وجود داشته باشند، اما قرار گرفتن قطعات الکترونیکی در معرض آب‌شور دریا و رطوبت شدید می‌تواند موجب خوردگی قطعات داخلی، آسیب به بردها، باتری و نمایشگر و بروز اختلال‌های پنهان در عملکرد دستگاه شود.

شهروندان باید از پرداخت هرگونه بیعانه یا پیش‌پرداخت پیش از مشاهده و بررسی کالا و احراز هویت فروشنده خودداری کنند و فریب قیمت‌های بسیار پایین و تبلیغات هیجان‌انگیز در فضای مجازی را نخورند.

منبع: تسنیم

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آیفون پلیس فتا کلاهبرداران بیعانه
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۶
انتشار یافته: ۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
1
30
پاسخ
پلیس فتا در مورد دزدی اپراتورها از بسته‌های اینترنت نظری ندارند؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
7
3
پاسخ
این اقدام به فروش آیفون ها که دراثرغرق شدن کشتی کانتینربردردریا وشناوربودن توسط صیادان محلی جمع آوری شدن درصورت فروش دربازارداخلی قطعا بازتاب خوبی درآینده نزدیک برای کشورنخواهدداشت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
15
4
پاسخ
حتی ممکن است نقشه دشمن برای جاسوسی و خرابکاری و ... باشد پیجرهای لبنان.
حسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
0
8
پاسخ
چرا گوشی من هر دوماه یکبار پیام می دهد 2 گیگ مصرف شده اما اپراتور ها هر روز عجیب نیست!!!!
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
0
3
پاسخ
همش ایفون بوده مارک دیگری نبوده؟
آباد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
1
2
پاسخ
کشتی با 2500کانتینر غرق شده آنوقت یک کانتینرش پیدا می شود که مجموله آیفون داخلش است این احتمال در حدصفر است. قبل از خبر قطعی کشتی خبر آیفونهای شناور داخل دریا رسید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
3
1
پاسخ
آیفون های مجهز به چیپ ها و برنامه های جاسوسی و ردیابی و ...و... همین هایند البته ممکنه.
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