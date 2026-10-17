



به گزارش تابناک؛ وسوسه خرید آیفون با قیمت‌های پایین ممکن است به بهای از دست رفتن پول یا خرید گوشی معیوب تمام شود.

معاون اجتماعی پلیس فتا اعلام کرد: کلاهبرداران با سوءاستفاده از تمایل مردم به خرید کالا با قیمت پایین، ممکن است با انتشار آگهی‌های غیرواقعی، مبالغی را تحت عنوان بیعانه، هزینه ارسال یا پیش‌پرداخت دریافت کرده و پس از واریز وجه، ارتباط خود را با خریدار قطع کنند.



در برخی موارد نیز ممکن است گوشی‌های عرضه‌شده با نام آیفون محموله‌های آسیب دیده واقعاً وجود داشته باشند، اما قرار گرفتن قطعات الکترونیکی در معرض آب‌شور دریا و رطوبت شدید می‌تواند موجب خوردگی قطعات داخلی، آسیب به بردها، باتری و نمایشگر و بروز اختلال‌های پنهان در عملکرد دستگاه شود.



شهروندان باید از پرداخت هرگونه بیعانه یا پیش‌پرداخت پیش از مشاهده و بررسی کالا و احراز هویت فروشنده خودداری کنند و فریب قیمت‌های بسیار پایین و تبلیغات هیجان‌انگیز در فضای مجازی را نخورند.

منبع: تسنیم